Гренландия укрепит отношения с Данией на фоне притязаний США

Трамп - об аннексии Гренландии: Думаю, это произойдет

Напряженность между США и Данией резко возросла после того, как глава Белого дома несколько раз заявил, что хочет взять под контроль богатый ресурсами арктический остров. Так, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в середине марта, отвечая на вопрос о возможной аннексии Гренландии, президент США сказал: "Я думаю, это произойдет", добавив, что остров нужен Соединенным Штатам "для международной безопасности".

Трамп также выразил уверенность, что Рютте сыграет важную роль в присоединении Гренландии к США. Со своей стороны генсек альянса указал, что "не хочет втягивать НАТО" в рассуждения на этот счет, но при этом признал важность Гренландии для арктической безопасности из-за повышенного интереса России и Китая к этому региону.

"Наше послание Дании очень простое: вы плохо работали для жителей Гренландии. Вы слишком мало инвестировали в народ Гренландии и слишком мало инвестировали в архитектуру безопасности этой невероятной, прекрасной земли", - заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в ходе продлившегося около трех часов визита на американскую военную базу Питуффик в Гренландии 28 марта, в день формирования нового правительства Гренландии. Комментируя упреки Вэнса, Метте Фредериксен напомнила: "На протяжении многих лет мы поддерживали американцев в очень сложных ситуациях", - подразумевая участие Дании в военных операциях в Ираке и Афганистане.