Гренландия укрепит отношения с Данией на фоне притязаний США

Гренландия никогда не станет "куском собственности", который можно купить, заявил новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен во время своего первого визита в Данию после вступления в должность.
Новый премьер-министр Гренландии, 33-летний бадминтонист Йенс-Фредерик Нильсен, заявил в воскресенье, 27 апреля, что арктический остров никогда не станет "куском собственности", который можно купить. Политик назвал утверждения властей США о возможном захвате датской автономной территории проявлением неуважения.
"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем собственностью, которую можно купить, и это, по моему мнению, самое важное, что нужно понять", - заявил журналистам вступивший в должность 7 апреля Нильсен во время своего первого визита в Данию в сопровождении датского премьер-министра Метте Фредериксен. Гренландский премьер отметил также, что сейчас его острову "нужно сблизиться" с Данией. "Я полностью согласна с этим", - отреагировала на его заявление Фредериксен.
Премьер Дании отвергает территориальные притязания президента США
Визит Нильсена последовал за визитом датского премьер-министра в Гренландию в начале апреля. Перед тем Фредериксен ответила президенту США Дональду Трампу: "Нельзя аннексировать другую страну".
И Фредериксен, и Нильсен, который возглавляет новое коалиционное правительство Гренландии после победы его правоцентристской партии "Демократы" на парламентских выборах в марте, заявили, что готовы встретиться с действующим американским лидером для проведения переговоров, пишет агентство Reuters. "Мы готовы к прочному партнерству и к дальнейшему развитию, но мы хотим уважения", - подчеркнул Нильсен, повторив, что Гренландия готова углублять связи с Соединенными Штатами.
Трамп - об аннексии Гренландии: Думаю, это произойдет
Напряженность между США и Данией резко возросла после того, как глава Белого дома несколько раз заявил, что хочет взять под контроль богатый ресурсами арктический остров. Так, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в середине марта, отвечая на вопрос о возможной аннексии Гренландии, президент США сказал: "Я думаю, это произойдет", добавив, что остров нужен Соединенным Штатам "для международной безопасности".
Трамп также выразил уверенность, что Рютте сыграет важную роль в присоединении Гренландии к США. Со своей стороны генсек альянса указал, что "не хочет втягивать НАТО" в рассуждения на этот счет, но при этом признал важность Гренландии для арктической безопасности из-за повышенного интереса России и Китая к этому региону.
"Наше послание Дании очень простое: вы плохо работали для жителей Гренландии. Вы слишком мало инвестировали в народ Гренландии и слишком мало инвестировали в архитектуру безопасности этой невероятной, прекрасной земли", - заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в ходе продлившегося около трех часов визита на американскую военную базу Питуффик в Гренландии 28 марта, в день формирования нового правительства Гренландии. Комментируя упреки Вэнса, Метте Фредериксен напомнила: "На протяжении многих лет мы поддерживали американцев в очень сложных ситуациях", - подразумевая участие Дании в военных операциях в Ираке и Афганистане.
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