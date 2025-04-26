Равидасвир: как чудо-лекарство помогло малым компаниям переиграть гигантов фарминдустрии

Успех равидасвира стал возможен благодаря нескольким факторам. Во-первых, инициатива DNDi вместе с египетским производителем лекарств проводила исследования молекулы, которая изначально выпускалась в США , но не заинтересовала крупные фармкомпании.

Во-вторых, как только стало ясно, что эта научная инициатива позволит создать независимое и недорогое лекарство от гепатита С, министерство здравоохранения Малайзии (где я являюсь генеральным директором здравоохранения) совместно с руководителями DNDi в Юго-Восточной Азии разработало активную стратегию обеспечения доступа с опорой на рыночною конкуренцию, что толкнуло вниз цены на три варианта данного лечения. Всем процессом руководили партнеры из стран Глобального Юга.