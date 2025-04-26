Равидасвир: как чудо-лекарство помогло малым компаниям переиграть гигантов фарминдустрии

В 2022 году благодаря успешному сотрудничеству между министерствами здравоохранения Малайзии и Таиланда, отраслевыми партнерами в Египте и Малайзии и при участии инициативы "Лекарства от забытых болезней" (DNDi) была достигнута важная веха: на рынок был выведен новый противовирусный препарат от гепатита С - равидасвир.
В течение многих лет курс лечения с помощью софосбувира, занимающий 12 недель, стоил от $70-80 тысяч, что делало его недоступным для многих жителей Глобального Юга. Но равидасвир - безопасная и эффективная альтернатива в комбинации с софосбувиром - стоит гораздо меньше: в среднем менее $500 за курс.
Успех равидасвира стал возможен благодаря нескольким факторам. Во-первых, инициатива DNDi вместе с египетским производителем лекарств проводила исследования молекулы, которая изначально выпускалась в США, но не заинтересовала крупные фармкомпании.