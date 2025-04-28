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Репортаж Уличная наркомания Риги крупным планом

Перевод: rus.tvnet.lv

Когда мы совместно с центром поддержки людей, затронутых ВИЧ и СПИДом DIA+LOGS, начинаем наш рейд по улицам Риги, наступает вечер буднего дня после Пасхи. Жители Риги толпами перебираются из офисов в спальные районы, а мы, вооруженные шприцами, презервативами и тестами на ВИЧ, идем на поиски тех, кто в этом нуждается. И их много. В прошлом году было роздано более миллиона шприцев.

Два месяца назад у Димы, которому 47 лет, случился инсульт - у него была парализована правая сторона, но сейчас он снова может двигать рукой и ходить. "Прямо здесь, в квартире. Хорошо, что я выжил и добрался до соседа".

Неудивительно, что он каждый день употреблял наркотики - амфетамин. Одна доза для него уже достигла десяти граммов, что является "конской порцией". Это стирает его память и ухудшает зрение, но сейчас с ним все в порядке. Он по-прежнему помогает DIA+LOG. Теперь он раздает шприцы тем, кому раньше продавал амфетамин.

Цены варьируются, пять граммов амфетамина стоят 50 евро. Марихуана - не его наркотик. "Дурной кайф", - говорит Дима. По его словам, он попробовал это, когда ему было десять или двенадцать лет, а затем, в четырнадцать лет, когда он сидел в тюрьме, он попробовал опиаты и понял, что это "его кайф". Я спросила, отговорил ли он кого-нибудь из друзей от его использования. "У меня нет друзей. Есть только те, с кем я общаюсь". Но с молодежью он не общается. Когда я говорю, что Дима выглядит молодо для своих лет, учитывая его внушительный наркотический опыт, он шутит: "Какой молодой. Смотри, единственная рука начала двигаться. Это хорошо. В хозяйстве пригодится". Что изменилось в наркобизнесе с 1990-х годов? "В 1990-х годах все работало так: ты привозил [наркотики], и все, кто угодно мог их продать. Теперь только конкретные торговцы или наркоманы".

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