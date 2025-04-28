Репортаж Уличная наркомания Риги крупным планом

Цены варьируются, пять граммов амфетамина стоят 50 евро. Марихуана - не его наркотик. "Дурной кайф", - говорит Дима. По его словам, он попробовал это, когда ему было десять или двенадцать лет, а затем, в четырнадцать лет, когда он сидел в тюрьме, он попробовал опиаты и понял, что это "его кайф". Я спросила, отговорил ли он кого-нибудь из друзей от его использования. "У меня нет друзей. Есть только те, с кем я общаюсь". Но с молодежью он не общается. Когда я говорю, что Дима выглядит молодо для своих лет, учитывая его внушительный наркотический опыт, он шутит: "Какой молодой. Смотри, единственная рука начала двигаться. Это хорошо. В хозяйстве пригодится". Что изменилось в наркобизнесе с 1990-х годов? "В 1990-х годах все работало так: ты привозил [наркотики], и все, кто угодно мог их продать. Теперь только конкретные торговцы или наркоманы".