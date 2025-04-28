Репортаж Уличная наркомания Риги крупным планом

Когда мы совместно с центром поддержки людей, затронутых ВИЧ и СПИДом DIA+LOGS, начинаем наш рейд по улицам Риги, наступает вечер буднего дня после Пасхи. Жители Риги толпами перебираются из офисов в спальные районы, а мы, вооруженные шприцами, презервативами и тестами на ВИЧ, идем на поиски тех, кто в этом нуждается. И их много. В прошлом году было роздано более миллиона шприцев.
Два месяца назад у Димы, которому 47 лет, случился инсульт - у него была парализована правая сторона, но сейчас он снова может двигать рукой и ходить. "Прямо здесь, в квартире. Хорошо, что я выжил и добрался до соседа".
Неудивительно, что он каждый день употреблял наркотики - амфетамин. Одна доза для него уже достигла десяти граммов, что является "конской порцией". Это стирает его память и ухудшает зрение, но сейчас с ним все в порядке. Он по-прежнему помогает DIA+LOG. Теперь он раздает шприцы тем, кому раньше продавал амфетамин.