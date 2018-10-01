Освобождение Сенцова возможно, но только в обмен на Бута, Бутину и Ярошенко

Во-первых, его обменяют на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящуюся там под арестом Марию Бутину. А во-вторых, в этих переговорах с Вашингтоном по обмену не будет принимать участие Киев.

Как пишет "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене задержанными между Россией и Украиной, в МИД РФ информацию о такой "гуманитарной акции" официально не подтверждают. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает о подобных предложениях, передает Newsru com.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что не знает о существовании таких планов. "Нет. Ничего не известно", - так он ответил на соответствующий вопрос радиостанции "Говорит Москва".