Освобождение Сенцова возможно, но только в обмен на Бута, Бутину и Ярошенко

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии строгого режима и продолжающий 141-й день голодовку, может вернуться на территорию Украины, но при двух условиях.
Во-первых, его обменяют на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящуюся там под арестом Марию Бутину. А во-вторых, в этих переговорах с Вашингтоном по обмену не будет принимать участие Киев.
Как пишет "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене задержанными между Россией и Украиной, в МИД РФ информацию о такой "гуманитарной акции" официально не подтверждают. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает о подобных предложениях, передает Newsru com.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что не знает о существовании таких планов. "Нет. Ничего не известно", - так он ответил на соответствующий вопрос радиостанции "Говорит Москва".
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что и он не в курсе каких-либо условий обмена и не представляет, насколько серьезно такую схему могут обсуждать. Однако он считает, что это рабочий вариант.