Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Освобождение Сенцова возможно, но только в обмен на Бута, Бутину и Ярошенко

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Олег Сенцов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии строгого режима и продолжающий 141-й день голодовку, может вернуться на территорию Украины, но при двух условиях.

Во-первых, его обменяют на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящуюся там под арестом Марию Бутину. А во-вторых, в этих переговорах с Вашингтоном по обмену не будет принимать участие Киев.

Как пишет "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене задержанными между Россией и Украиной, в МИД РФ информацию о такой "гуманитарной акции" официально не подтверждают. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает о подобных предложениях, передает Newsru com.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что не знает о существовании таких планов. "Нет. Ничего не известно", - так он ответил на соответствующий вопрос радиостанции "Говорит Москва".

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что и он не в курсе каких-либо условий обмена и не представляет, насколько серьезно такую схему могут обсуждать. Однако он считает, что это рабочий вариант.

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