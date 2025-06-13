"Разные агитационные чудеса": СЗК оспорил результаты выборов в Южнокурземском крае

Хотя список СЗК на муниципальных выборах получил 24,85% голосов - больше, чем любая другая партия, СЗК, по словам Приедолса, ожидал большего. От жителей сельской местности поступила информация, что в день выборов происходили "разные агитационные чудеса".

Также Приедолс считает, что бюллетени нужно пересчитать, однако маловероятно, что это произойдет.

Политик рассказал, что он пригласил к сотрудничеству все политические силы, с которыми он до сих пор работал, но все они заняли выжидательную позицию. На вопрос о том, ведутся ли в регионе коалиционные переговоры, Приедолс признал, что да, но без участия СЗК.

Жалобу партии Центральная избирательная комиссия рассмотрит в субботу, 14 июня, в 13:00.

Как сообщалось, СЗК по итогам выборов получил в Южнокурземском крае 24,85% голосов и пять мест в краевой думе.

На втором месте - Национальное объединение, которое набрало 24,78% голосов и также получит пять мест. Третье место у "Нового Единства" - 20,49%, что также обеспечит ему пять депутатских мандатов.

В думу прошло и Латвийское объединение регионов - 20,22% голосов и четыре места.

Явка избирателей в Южнокурземском крае составила 45,25%.