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Пт, 13.06.2025
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Alexandra Nekrasova
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Иран выпустил несколько сотен ракет по Израилю

Ракеты над Тель-Авивом.

Вечером в пятницу, 13 июня, израильская армия объявила, что на Израиль движутся запущенные из Ирана ракеты, и приказала гражданам отправиться в бомбоубежища, где они должны оставаться до получения дальнейших указаний.

В Иерусалиме звучат сирены воздушной тревоги, а журналисты сообщают, что над городом слышны взрывы.

Взрывы были слышны и в Тель-Авиве.

Анонимный чиновник сообщил журналистам, что Иран выпустил десятки баллистических ракет.

Тем временем Иран заявляет, что выпустил несколько сотен ракет.

В видеообращении, транслировавшемся одновременно с запуском ракет, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поклялся отомстить Израилю за его авиаудары.

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