Иран выпустил несколько сотен ракет по Израилю

Вечером в пятницу, 13 июня, израильская армия объявила, что на Израиль движутся запущенные из Ирана ракеты, и приказала гражданам отправиться в бомбоубежища, где они должны оставаться до получения дальнейших указаний.
В Иерусалиме звучат сирены воздушной тревоги, а журналисты сообщают, что над городом слышны взрывы.
Взрывы были слышны и в Тель-Авиве.
Анонимный чиновник сообщил журналистам, что Иран выпустил десятки баллистических ракет.
Тем временем Иран заявляет, что выпустил несколько сотен ракет.
В видеообращении, транслировавшемся одновременно с запуском ракет, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поклялся отомстить Израилю за его авиаудары.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!