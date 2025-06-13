Сотрудница подала в суд на МИД Латвии за дискриминацию по половому признаку

Первое слушание уже состоялось, и адвокат Римши Матисс Шкинькис на нем заявил, что ее отзыв является дискриминационным, поскольку единственная причина этого - беременность. Об этом свидетельствует тот факт, что Латвия обещала откомандировать дипломата в ЕК на два года, но отозвала уже через год - после того, как стало известно, что женщина в положении.

Ее заменила другая сотрудница, которая приступила к своим обязанностям через четыре месяца - как раз тогда, когда Римша уже могла бы сама вернуться на работу из отпуска по уходу за ребенком.

По словам адвоката, МИД должен был доказать, что отзыв дипломата никак не связан с тем, что она готовилась стать матерью, и что для такого решения существовали другие значимые и очевидные причины. Также необходимо было доказать, что если бы на месте Римши был другой человек, результат был бы таким же.

Министерство не признало претензии Римши в суде. При этом суд неоднократно указывал представителям министерства на неубедительность и противоречивость их аргументов.

По данным Латвийского радио, на слушаниях министерство использовало два основных аргумента: контракт с Римшей был заключен на один год, и она была отозвана, потому что срок его действия истек. Это якобы было сделано потому, что в бюджете не было денег, а участие Латвии в группе реконструкции Украинской службы не было таким приоритетным, как годом ранее. Представители МИД заявили, что полученная из ЕК информация о том, что Римша будет работать в течение двух лет с правом продления срока еще на два года, на самом деле не является существенной.

МИД также отверг утверждение, что перевод Римши был дискриминационным. В министерстве подчеркнули: дипломаты должны учитывать, что их могут перевести в любое время.

Суд рассмотрел дело в течение одного дня. Решение может быть готово 17 июня.

МИД воздержался от комментариев Латвийскому радио, сославшись на продолжающийся судебный процесс.