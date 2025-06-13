Израиль закрывает свои представительства по всему миру, в том числе в Латвии

Уже сообщалось, что после израильских авиаударов по Ирану и ответной атаки Тегерана с помощью беспилотников Израиль принял решение закрыть все свои посольства и консульства. МИД Израиля объявил, что посольства Израиля в США и Великобритании, среди прочих, также будут закрыты.

Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям в ночь на пятницу, 13 июня. Были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции, начальник генштаба Ирана и ведущие физики-ядерщики.

В общей сложности было поражено более 100 целей. Среди подтвержденных целей - завод по обогащению урана в Натанзе. Его основные производственные мощности расположены под землей, и Иран утверждает, что израильские авиаудары повредили только наземные сооружения.