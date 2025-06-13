Израиль закрывает свои представительства по всему миру, в том числе в Латвии

В свете последних событий израильские представительства по всему миру будут закрыты, консульские услуги оказываться не будут, сообщается на сайте посольства Израиля в Латвии.
Уже сообщалось, что после израильских авиаударов по Ирану и ответной атаки Тегерана с помощью беспилотников Израиль принял решение закрыть все свои посольства и консульства. МИД Израиля объявил, что посольства Израиля в США и Великобритании, среди прочих, также будут закрыты.
Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям в ночь на пятницу, 13 июня. Были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции, начальник генштаба Ирана и ведущие физики-ядерщики.
В общей сложности было поражено более 100 целей. Среди подтвержденных целей - завод по обогащению урана в Натанзе. Его основные производственные мощности расположены под землей, и Иран утверждает, что израильские авиаудары повредили только наземные сооружения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!