Рамеш рассказал, что в течение пяти-десяти секунд было ощущение, словно самолет как бы "застрял в воздухе". "Огни начали мерцать зеленым и белым… и тут самолет врезался в здание и взорвался".

В здании, оказавшемся на пути рухнувшего "Дримлайнера", располагалось общежитие сотрудников местной Гражданской больницы им. Байрамджи Джиджибхоя и студентов открытого при ней Медицинского колледжа.

Рамеш, которого в Лестере ждут жена и четырехлетний сын, рассказал, что его кресло было в той части фюзеляжа, которая упала на землю, не задев самого здания.

"Когда люк вылетел, то я увидел, что за ним есть какое-то свободное пространство, — рассказал он. — Я попытался туда пролезть — и мне это удалось".

"У того, кто сидел у стены с другой стороны фюзеляжа, выбраться просто не было шансов, поскольку именно той стороной вниз самолет и рухнул".

Причина крушения пока не известна. Официальные лица сообщают, что с места крушения был извлечен "черный ящик", который сможет дать следователям дополнительную информацию.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что Рамеш сам подходит к машине скорой помощи, пока за его спиной клубится дым.

В то, что ему удалось выбраться из-под обломков живым, он, по его собственным словам, до сих пор не может поверить сам.