Сбор подписей будет проходить с пятницы, 13 июня, до 3 ноября этого года.

Для того чтобы сбор подписей был признан успешным и был проведен референдум по роспуску Сейма, под инициативой должно подписаться не менее 10% населения, достигшего избирательного возраста. Это означает, что необходимо собрать 154 241 подпись. На вечер пятницы на портале Latvija.gov.lv свои подписи поставили 1860 человек.

Подписаться под инициативой можно на портале Latvija.gov.lv, очно в самоуправлениях по задекларированному месту жительства, сиротских судах, где осуществляются нотариальные действия, в краях у руководителей волостных или городских управлениях, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Партия "Суверенная власть" внесла в ЦИК предложение о проведении референдума по роспуску Сейма на прошлой неделе.

В партии заявили, что внесли эту инициативу, "реагируя на растущее разжигание ненависти в политике и откровенно антиконституционные инициативы, поданные депутатами Сейма, которыми планируется запретить части жителей Латвии использовать родной язык в повседневной жизни".

5 июня Сейм передал в Комиссию по образованию, культуре и науке поданную за пару дней до муниципальных выборов Национальным объединением декларацию "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий".

В Нацобъединении заявили, что декларация послужит "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".