Названы самые высокооплачиваемые в Латвии работники

Рыночный индекс у большинства должностей в сфере ИТ значительно выше, чем у других должностей на рынке труда, и несмотря на это, зарплаты в этой сфере все продолжают повышаться.

Общая оплата труда в отрасли ИТ в этом году выросла на 7,9% и идет "рука об руку" с повышением продуктивности труда. В том числе очень стремительно растет экспорт услуг ИТ-отрасли, прогнозируется, что эта тенденция в последующие годы будте все более выраженной, и вклад ИТ-отрасли в латвийский экспорт продолжит расти.

Исследование подтвердило также, что с ускорением роста экономики все острее ощущается нехватка рабочей силы. Предприятия используют не только привычные решения этой проблемы (обучение и переквалификация работников, сотрудничество с учебными заведениями, прием студентов на практику, привлечение иностранных работников), но и пересматривают и меняют модель бизнеса, внутренние процессы и/или используемые технологии, а также вводят новые должности. В этом году удельный вес таких предприятий намного увеличился.

Один из важнейших аспектов в ИТ-сфере в мировом контексте - одинаковая оплата труда мужчин и женщин. В Латвии разница в зарплатах мужчин и женщин, занимающих равные позиции, не превышает 5%.