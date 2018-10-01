По расходам на предвыборную агитацию "Согласие" опять опередило СЗК

Примерно за неделю до выборов в Сейм партии потратили на предвыборную агитацию 2,018 млн евро, и лидером по предвыборным расходам является партия "Согласие", опередившая Союз "зеленых" и крестьян, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.