По расходам на предвыборную агитацию "Согласие" опять опередило СЗК

Примерно за неделю до выборов в Сейм партии потратили на предвыборную агитацию 2,018 млн евро, и лидером по предвыборным расходам является партия "Согласие", опередившая Союз "зеленых" и крестьян, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
До 28 сентября "Согласие" декларировало договорные обязательства по предвыборным расходам на сумму 493 163 евро, СЗК - 482 052 евро, "Новое Единство" - 325 507 евро, партия "Для развития/За!" - 292 948 евро.
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ декларировало предвыборные расходы на сумму 88 910 евро, Новая консервативная партия - 75 707 евро, партия "KPV LV" - 74 7882 евро, Латвийское объединение регионов - 53 348 евро, Русский союз Латвии - 50 827 евро.
Декларированные обязательства остальных партий не превысили 30 тыс. евро.