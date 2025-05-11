В Смилтенском крае Nissan X-Trail съехал в кювет и перевернулся: погиб водитель

Несчастный случай произошел примерно в 14 часов в Бломской волости на автодороге Валмиера - Смилтене (P18). Автомобиль Nissan X-Trail съехал с проезжей части дороги в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля. По имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, в момент происшествия в автомобиле находились еще два человека, которые в аварии получили ранения. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в 18 из которых пострадали люди. Среди пострадавших - два пешехода, три велосипедиста и шесть водителей электрических самокатов.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 468 административных нарушений, в том числе 176 случаев превышения разрешенной скорости движения и один агрессивный водитель.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии наказаны водители семи транспортных средств, у шести из них концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства или взыскание денежной суммы, эквивалентной стоимости использованного в момент фиксации правонарушения автомобиля.