СМИ: Британия отправляет в Украину макеты оружия в "стиле IKEA"

Вооруженные силы Великобритании отправляют украинской армии фальшивые макеты, внешне имитирующие системы противовоздушной обороны и танки, чтобы ввести российскую армию в заблуждение и заставить их стрелять по ложным целям, сообщает газета The Times.
Британские военные стремятся обмануть войска РФ и заставить их думать, что Великобритания поставила Украине больше вооружений, чем на самом деле, чтобы Россия тратила свои боеприпасы на уничтожение дешевых макетов, напечатанных на 3D-принтере, а не настоящих комплексов.
"Мы не предоставили огромного количества оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на линии фронта, является выгодным для нас", - пояснила Лоури Симнер, командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил.
Симнер отметила, что противники, обладающие спутниковыми снимками и дронами, теперь лучше распознают разницу между надувными танками времен Второй мировой войны и настоящими боевыми машинами.
В результате, Taskforce Kindred, команда Министерства обороны, отвечающая на украинские запросы о поставках вооружений, сотрудничает с отраслевыми экспертами для разработки новых методов дезинформации.
Эксперты делают цифровые снимки оборудования, которое Великобритания поставляет Украине, и печатают изображения на специальном материале, который затем отправляется в Киев. Там украинские военные могут собрать макеты за считанные часы и разместить их на передовой для обмана вражеских систем.
Полковник Олли Тодд, морской пехотинец Королевской морской пехоты, ответственный за закупки в Taskforce Kindred, рассказал, что команда из 20 человек также разрабатывала макеты танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90, которые сейчас в дефиците.
"Они выглядят как настоящие. С их помощью можно довольно легко обмануть врага", - отметил он, добавив, что Минобороны Великобритании далеко ушло от времен надувных танков.
Полковник заявил, что если Великобритания поставляет Украине пять единиц техники, то, скорее всего, вместе с ними отправляется до 30 макетов, которые с расстояния около 25 метров выглядят как настоящие. Он подчеркнул, что макеты играют "существенную" роль на поле боя.
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в кулуарах Лондонской конференции по вопросам обороны отметила, что и россияне используют на поле боя "приманки".
"Сегодня дезинформация - крайне важный элемент ведения войны", - сказала она. Россия отправляет сотни беспилотников для атаки на украинские силы, но многие из них фактически являются "фальшивым" оружием, так как содержат минимальное количество взрывчатки. Тем не менее украинцы вынуждены тратить часть своих ресурсов, чтобы их сбивать.
В 2023 году сообщалось, что чешская компания Inflactech, специализирующаяся на производстве надувных макетов военной техники, начала выпуск фальшивых установок HIMARS в связи с российским вторжением в Украину.
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