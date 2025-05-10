СМИ: Британия отправляет в Украину макеты оружия в "стиле IKEA"

Полковник Олли Тодд, морской пехотинец Королевской морской пехоты, ответственный за закупки в Taskforce Kindred, рассказал, что команда из 20 человек также разрабатывала макеты танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90, которые сейчас в дефиците.

"Они выглядят как настоящие. С их помощью можно довольно легко обмануть врага", - отметил он, добавив, что Минобороны Великобритании далеко ушло от времен надувных танков.

Полковник заявил, что если Великобритания поставляет Украине пять единиц техники, то, скорее всего, вместе с ними отправляется до 30 макетов, которые с расстояния около 25 метров выглядят как настоящие. Он подчеркнул, что макеты играют "существенную" роль на поле боя.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в кулуарах Лондонской конференции по вопросам обороны отметила, что и россияне используют на поле боя "приманки".

"Сегодня дезинформация - крайне важный элемент ведения войны", - сказала она. Россия отправляет сотни беспилотников для атаки на украинские силы, но многие из них фактически являются "фальшивым" оружием, так как содержат минимальное количество взрывчатки. Тем не менее украинцы вынуждены тратить часть своих ресурсов, чтобы их сбивать.

В 2023 году сообщалось, что чешская компания Inflactech, специализирующаяся на производстве надувных макетов военной техники, начала выпуск фальшивых установок HIMARS в связи с российским вторжением в Украину.