Стрельба в Айзпуте: Центр похудения Vitality Academy продолжает работу

Председатель Айзпутской краевой думы Юрис Грасманис отметил, что в центре "Vitality Academy" ответственно заботятся о клиентах, безопасность и порядок обеспечены на высоком уровне, и посторонние люди на территорию центра не допускаются. Возможно, поэтому вчерашнее происшествие произошло возле территории "Vitality Academy", а не на ней.

За помощью в местное самоуправление представители центра не обращались, добавил Грасманис.

Как сообщалось, вчера во второй половине дня возле территории частного оздоровительного центра "Vitality Academy" в Лажской волости Айзпутского края из огнестрельного оружия были ранены три человека.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица, стрельба велась в одном из гостевых домов. По предварительной информации, полученные тремя людьми ранения не представляют опасности для их жизни.

Возраст и пол пострадавших, а также информацию о стрелявшем полиция пока не уточняет и обещает предоставить более подробную информацию в понедельник.

Начат уголовный процесс о покушении на убийство.

Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Курземского регионального управления Госполиции Римантаса Карклиньша сообщило, что нападение могло быть попыткой заказного убийства. Она было совершено на лиц, находившихся в автомашине.