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Субботние итоги: полиция поймала на дорогах девять нетрезвых водителей

Полицейские огни. Иллюстративное фото

По данным Государственной полиции, в пятницу на дорогах Латвии были задержаны семь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а еще двое - под воздействием наркотических веществ.

Среди нетрезвых водителей двое были остановлены в Рижском регионе, двое - в Земгале, по одному - в Видземе, Латгале и Курземе. Оба водителя, севшие за руль под влиянием наркотиков, задержаны в Рижском регионе.

Во всех перечисленных случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.

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