Германия, Франция и Великобритания готовы немедленно начать переговоры с Ираном

Вадефуль, который в настоящее время находится с визитом на Ближнем Востоке, отметил, что стремится содействовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Министр также подчеркнул, что ранее Тегеран не воспользовался возможностью начать конструктивные переговоры.

"Я надеюсь, что это возможно. (…) Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленно начать переговоры по ядерной программе. Я надеюсь, что это предложение будет принято", - заявил Вадефуль.

Он подчеркнул, что ограничение иранской ядерной программы является необходимым условием урегулирования конфликта, поскольку важно добиться того, чтобы Иран не представлял угрозу для региона, Израиля и Европы.