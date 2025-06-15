Германия, Франция и Великобритания готовы немедленно начать переговоры с Ираном по его ядерной программе с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил в интервью телерадиокомпании ARD министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Вадефуль, который в настоящее время находится с визитом на Ближнем Востоке, отметил, что стремится содействовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Министр также подчеркнул, что ранее Тегеран не воспользовался возможностью начать конструктивные переговоры.
"Я надеюсь, что это возможно. (…) Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленно начать переговоры по ядерной программе. Я надеюсь, что это предложение будет принято", - заявил Вадефуль.
Он подчеркнул, что ограничение иранской ядерной программы является необходимым условием урегулирования конфликта, поскольку важно добиться того, чтобы Иран не представлял угрозу для региона, Израиля и Европы.
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