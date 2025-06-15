В соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Стамбуле, Россия передала Украине тела еще 1200 человек, погибших в ходе войны, сообщила в воскресенье, 15 июня, украинская сторона.
Киев подтвердил получение 1200 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским гражданам, включая украинских военнослужащих.
Обмен состоялся вечером - Украина получила от России 1200 тел.
Ранее сообщалось, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле Украине и России не удалось договориться о прекращении огня или достигнуть какого-либо другого прогресса в направлении завершения войны. Однако стороны пришли к соглашению обмениваться пленными военнослужащими, получившими ранения, а также солдатами младше 25 лет и телами погибших военнослужащих.
В рамках стамбульских договоренностей Украина и Россия уже несколько раз проводили обмен пленными.
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