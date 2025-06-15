Ранее сообщалось, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле Украине и России не удалось договориться о прекращении огня или достигнуть какого-либо другого прогресса в направлении завершения войны. Однако стороны пришли к соглашению обмениваться пленными военнослужащими, получившими ранения, а также солдатами младше 25 лет и телами погибших военнослужащих.