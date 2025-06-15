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Украина получила от России тела более тысячи погибших солдат (1)

Флаг Украины. Иллюстративное фото

В соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Стамбуле, Россия передала Украине тела еще 1200 человек, погибших в ходе войны, сообщила в воскресенье, 15 июня, украинская сторона.

Киев подтвердил получение 1200 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским гражданам, включая украинских военнослужащих.

Обмен состоялся вечером - Украина получила от России 1200 тел.

Ранее сообщалось, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле Украине и России не удалось договориться о прекращении огня или достигнуть какого-либо другого прогресса в направлении завершения войны. Однако стороны пришли к соглашению обмениваться пленными военнослужащими, получившими ранения, а также солдатами младше 25 лет и телами погибших военнослужащих.

В рамках стамбульских договоренностей Украина и Россия уже несколько раз проводили обмен пленными.

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