"Нобелевский скандал": Жан-Клод Арно приговорен к двум годам за изнасилование

В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, обвинили Арно в домогательствах. По их словам, академии о его действиях было известно. Судебный приговор касается одного случая: одна из жертв домогательств заявила, что Арно дважды изнасиловал ее в 2011 году. Сам фотограф все обвинения отвергал.