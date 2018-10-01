"Нобелевский скандал": Жан-Клод Арно приговорен к двум годам за изнасилование

Суд в Стокгольме в понедельник, 1 октября, приговорил известного фотографа и режиссера Жан-Клода Арно к двум годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Сторона обвинения требовала трех лет лишения свободы.
В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, обвинили Арно в домогательствах. По их словам, академии о его действиях было известно. Судебный приговор касается одного случая: одна из жертв домогательств заявила, что Арно дважды изнасиловал ее в 2011 году. Сам фотограф все обвинения отвергал.
В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда - через свою супругу - шведскую поэтессу и прозаика Катарину Фростенсон. Она от членства в Шведской академии отказалась, передает Deutsche Welle.
Из-за скандала вокруг Арно жюри Шведской академии решило в этом году Нобелевскую премию по литературе не вручать.