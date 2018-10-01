Косметическая марка L'Oréal в рамках Недели моды в Париже провела свой традиционный показ, который отличается от всех других, в первую очередь, звездным составом участниц. А еще - местом проведения. На сей раз в центре французской столицы был построен настоящий "плавучий дом" на реке.