Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Самые красивые женщины планеты блеснули в сказочном дефиле в Париже Le Défilé L’Oréal Paris

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Косметическая марка L'Oréal в рамках Недели моды в Париже провела свой традиционный показ, который отличается от всех других, в первую очередь, звездным составом участниц. А еще - местом проведения. На сей раз в центре французской столицы был построен настоящий "плавучий дом" на реке.

В шоу Le Défilé L’Oréal Paris приняли участие Ева Лонгория, Даутцен Крез, Энди Макдауэлл, Бьянка Балти, Эль Фаннинг, Шерил Коул и многие другие звезды. Итак, подиум - парижская Сена, трибуны - корабли, а модели - самые красивые женщины планеты! За этим сказочным дефиле наблюдал весь мир...

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

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