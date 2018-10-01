Самые красивые женщины планеты блеснули в сказочном дефиле в Париже Le Défilé L’Oréal Paris
1 октября 2018, 14:55
Косметическая марка L'Oréal в рамках Недели моды в Париже провела свой традиционный показ, который отличается от всех других, в первую очередь, звездным составом участниц. А еще - местом проведения. На сей раз в центре французской столицы был построен настоящий "плавучий дом" на реке.
В шоу Le Défilé L’Oréal Paris приняли участие Ева Лонгория, Даутцен Крез, Энди Макдауэлл, Бьянка Балти, Эль Фаннинг, Шерил Коул и многие другие звезды. Итак, подиум - парижская Сена, трибуны - корабли, а модели - самые красивые женщины планеты! За этим сказочным дефиле наблюдал весь мир...