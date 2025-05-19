Уже продается латвийская клубника — где и почем?

Хотя погода отнюдь не летняя, природа проснулась и процессы идут полным ходом. Мы уже наслаждаемся ревенем, а теперь появилась и и местная латвийская клубника!
Посты от фермеров в соцсетях гласят, что начался сбор местной клубники! Ягоды выращиваются в теплицах
и стоят в среднем от 10 до 16 евро за килограмм
(цены от 15 мая), но, как мы знаем, чем богаче урожай, тем они приятнее.
Так где же сейчас можно купить клубнику, выращенную в Латвии?
Вангажи, Blomi
Валдемарпилс, Dainas
Дары из сада Дурбе
Бауска, Lepšas
Талсы, Jaunvecumi
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