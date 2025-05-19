Уже продается латвийская клубника — где и почем?

Посты от фермеров в соцсетях гласят, что начался сбор местной клубники! Ягоды выращиваются в теплицах

и стоят в среднем от 10 до 16 евро за килограмм

(цены от 15 мая), но, как мы знаем, чем богаче урожай, тем они приятнее.

Так где же сейчас можно купить клубнику, выращенную в Латвии?

Вангажи, Blomi

Валдемарпилс, Dainas

Дары из сада Дурбе

Бауска, Lepšas

Талсы, Jaunvecumi