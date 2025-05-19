Стало известно, кто входил в состав латвийского национального жюри "Евровидения"

Сообщается, что в состав жюри Supernova вошли музыкант, композитор и продюсер Рейнис Сеянс, который, в том числе, сотрудничал с Tautumeitas, контент-редактор LTV Анна Платпире, певица, композитор, педагог по вокалу и дирижер Уна Стаде, ведущий Латвийского радио 5 - Pieci.lv Мартиньш Паберзис, а также четыре иностранных представителя - телепродюсер из Литвы Саулюс Урбонавичюс, специалист музыкальной индустрии из Финляндии Томми Кюиря, эксперт по управлению коллективными правами музыкальной индустрии из Нидерландов Роб Грушке, а также специалист музыкальной индустрии и менеджер по искусству из Эстонии Греттель Киллинг.