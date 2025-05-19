Стало известно, кто входил в состав латвийского национального жюри "Евровидения"

Следуя традиции, Латвийское телевидение (ЛТВ) после завершения конкурса песни "Евровидение" объявило состав жюри.
Сообщается, что в состав жюри Supernova вошли музыкант, композитор и продюсер Рейнис Сеянс, который, в том числе, сотрудничал с Tautumeitas, контент-редактор LTV Анна Платпире, певица, композитор, педагог по вокалу и дирижер Уна Стаде, ведущий Латвийского радио 5 - Pieci.lv Мартиньш Паберзис, а также четыре иностранных представителя - телепродюсер из Литвы Саулюс Урбонавичюс, специалист музыкальной индустрии из Финляндии Томми Кюиря, эксперт по управлению коллективными правами музыкальной индустрии из Нидерландов Роб Грушке, а также специалист музыкальной индустрии и менеджер по искусству из Эстонии Греттель Киллинг.
В состав жюри "Евровидения", в свою очередь, вошли исполнительный директор LaIPA Лиена Эдвардса, главный редактор контента Латвийского радио 5 Томс Андрис Путниньш, преподаватель вокала Уна Стаде, а также музыканты Кристине Паже и Иго.
Уже сообщалось, что латвийское жюри присудило 1 балл Эстонии, 2 балла Германии, 3 балла Люксембургу, 4 балла Армении, 5 баллов Мальте, 6 баллов Франции, 7 баллов Литве, 8 баллов Швейцарии, 10 баллов Финляндии и 12 баллов Австрии.
В свою очередь, латвийские зрители проголосовали следующим образом: 1 балл получила Норвегия, 2 балла Италия, 3 балла Финляндия, 4 балла Австрия, 5 баллов Германия, 6 баллов Украина, 7 баллов Израиль, 8 баллов Швеция, 10 баллов Литва, 12 баллов Эстония.
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