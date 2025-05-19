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ВИДЕО Грозит ли Испании штраф за выходку на "Евровидении"?

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

На конкурсе "Евровидение" в Швейцарии в этом году, возможно, произошел инцидент с участием Испании. Испанская национальная телекомпания RTVE могла нарушить правила Европейского вещательного союза (EBU), касающиеся политики, сообщают британские таблоиды.

Перед самым финалом "Евровидения" испанское телевидение показало черный экран с белым текстом на испанском и английском языках в прямом эфире.

"Когда речь идет о правах человека, молчание — не выход. Мир и справедливость для Палестины", — говорилось в заявлении, показанном на телеэкранах.

Это сообщение было видно в течение 16 секунд.

Несмотря на предупреждения EBU оставаться "политически нейтральными", Испания решила обозначить свою позицию, рискуя при этом серьезными последствиями — от предупреждения до огромного штрафа или даже дисквалификации.

В этом году Испанию представляла певица Melody. Ее энергичная песня завоевала признание среди поклонников "Евровидения", но политический посыл испанского телевидения быстро затмил песню и стал широко обсуждаться в социальных сетях.

Также кипели страсти из-за участия Израиля. После выступления представительницы Израиля реакция зрителей была неоднозначной. Грэм Нортон, комментатор Евровидения в Великобритании, сказал: "Не знаю, что вы слышите дома, но здесь реакция очень неоднозначная".

Организаторы, возможно, пытались заглушить освистывание и недовольство зрителей, используя так называемую технологию "подслащивания звука" и "сглаживая" трансляцию, сообщает The Mirror.

Однако не все закончилось мирно — после выступления Израиля на сцену попытались пробраться двое человек. Хотя их задержала охрана, один из протестующих успел разлить краску, которая попала на члена съемочной группы. К счастью, никто не пострадал, и обоих передали полиции.

Как уже сообщалось, победу в конкурсе одержала группа JJ из Австрии с песней Wasted Love, а представители Латвии — группа Tautumeitas — заняли 13-е место с песней Bur man laimi.

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