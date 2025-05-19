Tautumeitas вернулись домой

Девушки удивили всех феерическим шоу и неотразимыми нарядами под песню Bur man laimi, которую оценили поклонники не только в Латвии, но и за ее пределами.

Во втором полуфинале Tautumeitas заняли высокое второе место, а в финале, по оценкам жюри и зрителей, заняли 13-е место.

Это уже второй год подряд, когда Латвии удается выйти в финал. В прошлом году музыканту Дону удалось сделать это с песней Hollow, заняв 16-е место. Это был первый раз, когда Латвия вышла в финал с песней на латышском языке.

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Уже сообщалось, что победителем 69-го конкурса песни Евровидение стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Израиль занял второе место, а Эстония - третье.

Группа Tautumeitas, представляющая Латвию, с песней Bur man laimi заняла в финале 13-е место, набрав 158 баллов (жюри присудило 116 баллов, а зрители — 42 балла). Это шестой лучший результат Латвии на этом конкурсе.