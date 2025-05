Tautumeitas вернулись домой

Латвия побеждала на конкурсе песни Евровидение один раз - это произошло в 2002 году, когда Marie N (Мария Наумова) произвела фурор песней Wanna. Вторым лучшим результатом стала группа Brainstorm, занявшая 3-е место в 2000 году с песней My Star. В 2005 году Walters & Kazha заняли 5-е место с песней The War Is Not Over, а четвертый лучший результат был у Аминаты в 2015 году, когда она заняла 6-е место с песней Love Injected.