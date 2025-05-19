Tautumeitas вернулись домой

В воскресенье, около полуночи, этногруппа Tautumeitas и сопровождающая ее делегация вернулись в Латвию из Швейцарии после выступления на "Евровидении", сообщает Латвийское телевидение.
Девушки удивили всех феерическим шоу и неотразимыми нарядами под песню Bur man laimi, которую оценили поклонники не только в Латвии, но и за ее пределами.
Во втором полуфинале Tautumeitas заняли высокое второе место, а в финале, по оценкам жюри и зрителей, заняли 13-е место.
Это уже второй год подряд, когда Латвии удается выйти в финал. В прошлом году музыканту Дону удалось сделать это с песней Hollow, заняв 16-е место. Это был первый раз, когда Латвия вышла в финал с песней на латышском языке.
Уже сообщалось, что победителем 69-го конкурса песни Евровидение стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Израиль занял второе место, а Эстония - третье.
Группа Tautumeitas, представляющая Латвию, с песней Bur man laimi заняла в финале 13-е место, набрав 158 баллов (жюри присудило 116 баллов, а зрители — 42 балла). Это шестой лучший результат Латвии на этом конкурсе.
ФОТО: Финал Евровидения
Латвия побеждала на конкурсе песни Евровидение один раз - это произошло в 2002 году, когда Marie N (Мария Наумова) произвела фурор песней Wanna. Вторым лучшим результатом стала группа Brainstorm, занявшая 3-е место в 2000 году с песней My Star. В 2005 году Walters & Kazha заняли 5-е место с песней The War Is Not Over, а четвертый лучший результат был у Аминаты в 2015 году, когда она заняла 6-е место с песней Love Injected.
В этом году за звание победителя боролись 26 стран - Норвегия, Люксембург, Эстония, Израиль, Литва, Испания, Украина, Великобритания, Австрия, Исландия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Италия, Польша, Германия, Греция, Армения, Швейцария, Мальта, Португалия, Дания, Швеция, Франция, Сан-Марино и Албания.
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