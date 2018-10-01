Пн, 1.10.2018
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У KNAB есть подозрения о скрытой агитации в бесплатных газетах "Dienas Bizness"

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку в связи с распространением на прошлой неделе бесплатных газет "Dienas Bizness", так как опубликованная в них информация имеет признаки скрытой агитации.

Эту информацию агентству ЛЕТА подтвердили в бюро.

В социальных сетях люди опубликовали фотографии почтовых ящиков с бесплатной газетой. По отзывам людей, в газете выражается поддержка партиям "KPV LV" и "Согласие".

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