У KNAB есть подозрения о скрытой агитации в бесплатных газетах "Dienas Bizness"
1 октября 2018, 15:26
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку в связи с распространением на прошлой неделе бесплатных газет "Dienas Bizness", так как опубликованная в них информация имеет признаки скрытой агитации.
Эту информацию агентству ЛЕТА подтвердили в бюро.
В социальных сетях люди опубликовали фотографии почтовых ящиков с бесплатной газетой. По отзывам людей, в газете выражается поддержка партиям "KPV LV" и "Согласие".