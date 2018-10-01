Прокуратура назвала убийство журналиста в Словакии заказным

Деньги предполагаемому исполнителю преступления - Томашу С. дала 44-летняя предпринимательница Алена Ж., говорят прокуроры, но их происхождение они не уточняют. Адвокат семьи Куцияк Даниэль Липсиц заявлял, что женщина, скорее, исполняла функции посредника.

Прокуратура Словакии исходит из того, что все четыре ранее задержанных по этому делу человека причастны к преступлению, суд отправил их под арест. У них, в частности, было изъято оружие, которое совпадает с тем, которым было совершено убийство.

Мартина Куснирова "оказалась не в то время не в том месте"

Представители прокуратуры пока отказываются комментировать возможную причастность к преступлению представителей албанской или итальянской мафий, а также версию о том, что Алена Ж. была просто посредницей. Они ссылаются на то, что это может повредить следствию. Убивать невесту Куцияка Мартину Куснирову преступники, по данным прокуратуры, не собирались, но она "оказалась не в то время не в том месте".

Ян Куцияк и его невеста были застрелены 25 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.