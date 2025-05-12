Коалиция спорит о легализации медицинской марихуаны

В настоящее время часть пациентов уже использует подобные препараты, однако приобретает или ввозит их в страну незаконно и зачастую не имеет возможности проконсультироваться с врачом о дозировке и способах применения. Врачи также сталкиваются с нехваткой доступной информации о том, какие средства и в каких случаях могут использоваться, считают в партии.

Ранее агентство LETA сообщало, что начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что он выступает против декриминализации употребления наркотиков, однако не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях, если это будет согласовано экспертами.

Отвечая на вопрос, нужна ли Латвии легализация медицинского применения марихуаны, как это происходит в некоторых западных странах, Рукс отметил, что не является специалистом в области медицины. При этом он указал, что уже сейчас в медицине используются психотропные вещества, оборот которых строго контролируется.

Как подчеркнул Рукс, если вещество прописано врачом по медицинским показаниям, он не видит в этом проблемы.

Однако декриминализация употребления наркотиков, будь то марихуана или иные вещества, по мнению Рукса, проблему не решает. "Ни одна страна, практикующая такой подход, не заявляла, что это существенно изменило ситуацию с употреблением наркотиков или незаконным оборотом", - отметил глава полиции.