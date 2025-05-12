Коалиция спорит о легализации медицинской марихуаны

Правящие партии Латвии пока не могут прийти к единому мнению по вопросу легализации медицинской марихуаны - этот вопрос в коалиции подняла партия "Прогрессивные". Как сообщила журналистам после совещания правящих партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), согласия по данному вопросу между партнерами пока нет.
Силиня пояснила, что партия "Новое Единство" считает необходимым прежде всего провести подробные консультации с врачами и другими специалистами. "Именно такую дискуссию следует организовать парламентским фракциям", - подчеркнула она.
В свою очередь, входящий в правительство Союз зеленых и крестьян (СЗК) на данный момент такую инициативу не поддерживает. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) указал, что решение по данному вопросу должно быть принято на профессиональном уровне.
"Если профессиональные организации выразят поддержку этому вопросу, мы будем готовы обсудить его дальше", - пояснил Валайнис, добавив, что пока такой поддержки от медицинского сообщества нет.
Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что партия намерена продолжать обсуждение этого вопроса и призывает другие политические силы присоединиться к дискуссии.
Ранее сообщалось, что правление "Прогрессивных" в начале апреля приняло решение продвигать идею улучшения регулирования медицинской марихуаны, подчеркнув, что таким препаратам должно найтись место и в латвийской системе здравоохранения.
"Прогрессивные" отмечают, что медицинская марихуана, например, в форме таблеток, капсул или экстрактов, может быть наиболее эффективным или даже единственным решением для пациентов с хроническими болями, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, вызванными такими тяжёлыми заболеваниями, как рассеянный склероз или онкологические диагнозы.
В настоящее время часть пациентов уже использует подобные препараты, однако приобретает или ввозит их в страну незаконно и зачастую не имеет возможности проконсультироваться с врачом о дозировке и способах применения. Врачи также сталкиваются с нехваткой доступной информации о том, какие средства и в каких случаях могут использоваться, считают в партии.
Ранее агентство LETA сообщало, что начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что он выступает против декриминализации употребления наркотиков, однако не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях, если это будет согласовано экспертами.
Отвечая на вопрос, нужна ли Латвии легализация медицинского применения марихуаны, как это происходит в некоторых западных странах, Рукс отметил, что не является специалистом в области медицины. При этом он указал, что уже сейчас в медицине используются психотропные вещества, оборот которых строго контролируется.
Как подчеркнул Рукс, если вещество прописано врачом по медицинским показаниям, он не видит в этом проблемы.
Однако декриминализация употребления наркотиков, будь то марихуана или иные вещества, по мнению Рукса, проблему не решает. "Ни одна страна, практикующая такой подход, не заявляла, что это существенно изменило ситуацию с употреблением наркотиков или незаконным оборотом", - отметил глава полиции.
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