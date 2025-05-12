Главное за 12 мая Коррупция в Рижском порту, переговоры под вопросом и популярность секонд-хендов

12 мая в Латвии обсуждали последствия тяжелого поражения сборной по хоккею от Канады, готовность правительства существенно увеличить детские пособия, а также непривычную волну холода, накрывшую страну. Внимание мира приковано к обещанным переговорам Зеленского и Путина в Стамбуле, судьба которых висит на волоске из-за предварительных требований сторон. Об этих и других новостях понедельника, 12 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Эта история - не просто про очередное "дело о взятке", это взгляд за кулисы, где за считаные месяцы форма госслужащего стала входным билетом в хорошо организованный параллельный мир. И самое удивительное - кто в этом участвовал и как эта система сохранялась так долго, не привлекая внимания ответственных служб.
Тяжелое поражение в матче против Канады стало хорошим уроком для команды Латвии, заявил главный тренер латвийской хоккейной сборной Харийс Витолиньш в разговоре с журналистами после разгрома на чемпионате мира.
Министерство благосостояния в следующем году в первую очередь предложит повысить пособия по рождению и уходу за ребенком, а также поддержку приемным семьям, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Благодаря успешному взаимодействию латвийских пограничников, авиакомпаний и итальянских правоохранительных органов была пресечена попытка латвийских граждан нелегально ввезти контрабандные сигареты из Узбекистана в Италию через Турцию, сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.
На прошлой неделе в Латвию пришла волна холода, первая с 2023 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
В продуктовых магазинах Эстонии все чаще продают товары в ограниченном количестве. Это вызывает тревогу у покупателей: неужели страну ждет дефицит? Представители торговых сетей прокомментировали ситуацию изданию Rus.Postimees.
Президент Украины заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. Зеленский также ждет от РФ полного прекращения огня с 12 мая.
Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг анализирует, что стоит за предложением президента России возобновить мирные переговоры 15 мая - но без безусловного прекращения огня, на чем настаивает Киев и его союзники.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны пройти без каких-либо предварительных условий.
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