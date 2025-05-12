Главное за 12 мая Коррупция в Рижском порту, переговоры под вопросом и популярность секонд-хендов

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За рубежом:

В продуктовых магазинах Эстонии все чаще продают товары в ограниченном количестве. Это вызывает тревогу у покупателей: неужели страну ждет дефицит? Представители торговых сетей прокомментировали ситуацию изданию Rus.Postimees.

Президент Украины заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. Зеленский также ждет от РФ полного прекращения огня с 12 мая.

Читайте также За рубежом Зеленский: Буду лично ждать Путина 15 мая в Турции

Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг анализирует, что стоит за предложением президента России возобновить мирные переговоры 15 мая - но без безусловного прекращения огня, на чем настаивает Киев и его союзники.

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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны пройти без каких-либо предварительных условий.

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Интересное чтиво:

Прогуливаясь по улицам Риги, невозможно не заметить, как много секонд-хендов в столице - их витрины уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Несмотря на обилие сетевых брендов, ориентированных на широкую аудиторию, и удобство онлайн-шопинга, многие продолжают регулярно заходить в магазины подержанной одежды. В чем секрет их популярности? И так ли это выгодно на самом деле?

Читайте также Деньги Почему люди продолжают ходить в секонд-хенды?

В понедельник, 12 мая, в одном из рижских торговых центров группа Prāta vētra представила свой новый студийный альбом Pūķa lietošanas instrukcija. Смотрите фото!

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Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса провели свои выходные.

Вторая игра чемпионата мира по хоккею 2025 года для сборной Латвии началась обнадеживающе, но вскоре превратилась в настоящий кошмар. Канадские хоккеисты семь раз поразили ворота Густава Дависа Григалса. Три результативные передачи записал на свой счет легендарный Сидни Кросби.

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В разное время года в больницу с отравлением грибами попадает не один человек. Мы расспросили Роберта Сташинскиса, руководителя клиники интенсивной терапии Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS), о ситуации весной и о том, как проявляется отравление грибами.

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