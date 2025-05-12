Трамп может приехать на переговоры России и Украины в Стамбул

"Это не американские солдаты. Они - из России и Украины. Они просто люди. Эти люди погибают таким образом, какого мы не видели со времен Второй мировой войны", – добавил глава Белого дома.

"Президент Эрдоган будет великолепным хозяином. Я думаю, встреча России и Украины, назначенная на четверг в Турции, может дать хорошие результаты. И я верю, что оба лидера примут в ней участие. Я не знаю, где буду в четверг, у меня огромное количество запланированных встреч, но я серьезно думаю о том, чтобы туда полететь. Когда вы смотрите спутниковые снимки поля боя, где повсюду валяются руки, ноги и головы, вы понимаете, что это бессмысленно. Поэтому мы прилагаем все возможные усилия, чтобы остановить эту бойню", - сказал Трамп.