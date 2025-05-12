Трамп может приехать на переговоры России и Украины в Стамбул

Президент США Дональд Трамп полагает, что предстоящая встреча между Россией и Украиной может привести к позитивным результатам, сообщает агентство UNIAN.
"Я очень настойчиво требовал, чтобы эта встреча состоялась. Я считаю, что из нее могут выйти очень значимые вещи", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Американский президент указал, что каждую неделю в этой войне гибнет около 5000 российских и украинских военнослужащих.
"Это не американские солдаты. Они - из России и Украины. Они просто люди. Эти люди погибают таким образом, какого мы не видели со времен Второй мировой войны", – добавил глава Белого дома.
Трамп также сообщил журналистам, что рассматривает возможность личного участия в переговорах между Украиной и Российской Федерацией, запланированных в Стамбуле.
"Президент Эрдоган будет великолепным хозяином. Я думаю, встреча России и Украины, назначенная на четверг в Турции, может дать хорошие результаты. И я верю, что оба лидера примут в ней участие. Я не знаю, где буду в четверг, у меня огромное количество запланированных встреч, но я серьезно думаю о том, чтобы туда полететь. Когда вы смотрите спутниковые снимки поля боя, где повсюду валяются руки, ноги и головы, вы понимаете, что это бессмысленно. Поэтому мы прилагаем все возможные усилия, чтобы остановить эту бойню", - сказал Трамп.
Тем временем на пресс-конференции в Кремле российский диктатор Путин заявил о своей готовности возобновить переговоры "без предварительных условий", предложив вновь встретиться в Турции 15 мая. Позже российский лидер добавил, что на переговорах следует учитывать текущую ситуацию и опыт подготовки к встречам, которые планировались еще в 2022 году.
Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая, однако многие аналитики сомневаются, что российский диктатор действительно появится. Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает ожидать полного прекращения огня, предложенного ранее с 12 мая.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской стороны, подчеркнул, что России нельзя выставлять ультиматумы, а позиция Кремля по поводу возобновления переговоров без предварительных условий уже была ясно и недвусмысленно озвучена президентом.
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