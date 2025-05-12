Более 245 музеев откроют двери в Ночь музеев: программа и новички

Более 245 латвийских музеев и других организаций, формирующих культурную жизнь общества, в субботу, 17 мая, пригласят жителей и гостей страны принять участие в Ночь музеев, сообщила специалист по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле.
Это уже 21-й год подряд, когда латвийские музеи присоединяются к международной акции, предлагая бесплатно посетить свои экспозиции и выставки, а также принять участие в специальных мероприятиях, подготовленных исключительно для этого вечера.
Выступая на пресс-конференции, организованной Министерством культуры, госсекретарь ведомства Даце Вилсоне отметила, что за 21 год существования Ночь музеев превратилась из мероприятия, где участвовали только музеи, в значимое общественное событие, которое привлекает множество культурных организаций.
Она подчеркнула, что наиболее широко в акции представлены музеи Риги и Рижского региона, однако особую радость вызывает то, что активными участниками являются музеи по всей Латвии. Госсекретарь подчеркнула, что одна из главных целей акции в Латвии - популяризировать музеи, давая посетителям возможность получить первое представление, чтобы затем увеличить постоянную посещаемость.
По мнению Вилсоне, многолетняя работа в этом направлении приносит свои плоды, и музеи сегодня - востребованная часть культурной жизни, что подтверждают регулярные исследования, свидетельствующие, что в 2024 году число посетителей выросло на 30 000 по сравнению с предыдущим периодом.
В то же время она признала, что количество посещений музеев пока не вернулось к показателям, существовавшим до пандемии Covid-19, что связано, прежде всего, с уменьшением числа иностранных гостей. "Однако среди жителей Латвии посещаемость радует стабильностью и высоким уровнем", - отметила Вилсоне, добавив, что музеи становятся все активнее и ежегодно предлагают новые выставки и мероприятия.
Активное участие в Ночи музеев примет Латвийский национальный исторический музей. Заместитель директора музея по научной работе Том Кикутс рассказал, что после долгого перерыва Ночь музеев вновь вернется в помещения Рижского замка, поскольку в прошлом году музей попрощался со временной резиденцией на бульваре Бривибас, 32.
В этом году Рижский замок впервые и в последний раз можно будет увидеть таким, каким он является сейчас - полностью без экспозиций. Основное внимание в этот вечер будет уделено архитектурной и исторической ценности замка. На каждом этаже гости смогут познакомиться с выдающимися личностями и важными событиями из истории замка, совершив, таким образом, путешествие по истории всей Латвии.
Впервые в Ночь музеев также можно будет увидеть артефакты, недавно обнаруженные во время археологических раскопок. В замковой капелле в сотрудничестве с Музыкальной академией им. Язепа Витола прозвучит барочная музыка, а на четвертом этаже состоится дискотека латышской песни. Мероприятия также пройдут в филиалах музея – в "Даудери" и Музее Народного фронта.
Главный специалист Лимбажского музея Гундарс Плешс рассказал, что музей ежегодно связывает Ночь музеев с новыми экспозициями и культурными инициативами города. В этом году гости смогут увидеть выставки, посвящённые истории общественного транспорта, а также посетить отреставрированный зал Карлиса Бауманиса, автора латвийского гимна, где будут представлены, например, книги, принадлежавшие композитору. В Лимбажи также пройдет традиционный вечер танцев на открытом воздухе (заюмбалле), прогулка по местам Бауманиса и автобусная экскурсия.
Директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба сообщила, что девиз Ночи музеев в музее будет "Рассказы о наших ценностях: свобода". Музей посвятит вечер известной истории студента Бруно Явойша, который 5 декабря 1963 года заменил на Рижской радиобашне флаг Латвийской ССР на красно-бело-красный флаг Латвии.
"Это символическое и вдохновляющее событие, напоминающее нам о том, что мы обрели свободу", – отметила Виба.
Совместно с художниками Иваром и Инесе Майлишами музей готовит специальный арт-объект "Бросая вызов чужой власти", символизирующий Рижскую радиобашню. Посетители смогут увидеть себя в контексте истории и нынешней геополитической ситуации. Для посещения "Углового дома" потребуется предварительная запись на бесплатные экскурсии.
Для семей с детьми по экспозиции музея будет проводником медвежонок Микс, рассказывающий детям доступным языком о сложных исторических событиях. В рамках акции также состоится выставка художника Вилниса Хейнрихсона о войне в Украине "Второе пришествие", где до 21:00 будет присутствовать сам автор, состоятся беседы и небольшие концерты.
Впервые в акции примет участие и предприятие Latvijas Loto. Глава правления Эдгар Лединьш сообщил, что компания покажет часть художественной коллекции, приобретенной в рамках проекта Senatnes loterija, направленного на реставрацию культурных памятников. Всего собрано уже 100 произведений искусства. Из них 20 будут представлены в магазинах Latvijas Loto в Риге, Валмиере, Кулдиге, Лиепае и Лимбажи, которые на эту ночь превратятся в мини-галереи.
Тема нынешней Ночи музеев – "Рассказы о наших ценностях". Она призвана подчеркнуть самые важные экспонаты музеев и культурные ценности, которые они хранят.
Ежегодно 18 мая Европа отмечает Международный день музеев, впервые объявленный Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году. Латвия участвует в этом празднике с 1978 года.
В 1999 году Министерство культуры Франции предложило музеям Европы объединиться в международную акцию "Весна музеев", которая позже преобразовалась в Ночь музеев, ставшую сегодня неотъемлемой частью празднования Международного дня музеев.
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