Более 245 музеев откроют двери в Ночь музеев: программа и новички

Директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба сообщила, что девиз Ночи музеев в музее будет "Рассказы о наших ценностях: свобода". Музей посвятит вечер известной истории студента Бруно Явойша, который 5 декабря 1963 года заменил на Рижской радиобашне флаг Латвийской ССР на красно-бело-красный флаг Латвии.

"Это символическое и вдохновляющее событие, напоминающее нам о том, что мы обрели свободу", – отметила Виба.

Совместно с художниками Иваром и Инесе Майлишами музей готовит специальный арт-объект "Бросая вызов чужой власти", символизирующий Рижскую радиобашню. Посетители смогут увидеть себя в контексте истории и нынешней геополитической ситуации. Для посещения "Углового дома" потребуется предварительная запись на бесплатные экскурсии.

Для семей с детьми по экспозиции музея будет проводником медвежонок Микс, рассказывающий детям доступным языком о сложных исторических событиях. В рамках акции также состоится выставка художника Вилниса Хейнрихсона о войне в Украине "Второе пришествие", где до 21:00 будет присутствовать сам автор, состоятся беседы и небольшие концерты.

Впервые в акции примет участие и предприятие Latvijas Loto. Глава правления Эдгар Лединьш сообщил, что компания покажет часть художественной коллекции, приобретенной в рамках проекта Senatnes loterija, направленного на реставрацию культурных памятников. Всего собрано уже 100 произведений искусства. Из них 20 будут представлены в магазинах Latvijas Loto в Риге, Валмиере, Кулдиге, Лиепае и Лимбажи, которые на эту ночь превратятся в мини-галереи.

Тема нынешней Ночи музеев – "Рассказы о наших ценностях". Она призвана подчеркнуть самые важные экспонаты музеев и культурные ценности, которые они хранят.

Ежегодно 18 мая Европа отмечает Международный день музеев, впервые объявленный Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году. Латвия участвует в этом празднике с 1978 года.

В 1999 году Министерство культуры Франции предложило музеям Европы объединиться в международную акцию "Весна музеев", которая позже преобразовалась в Ночь музеев, ставшую сегодня неотъемлемой частью празднования Международного дня музеев.