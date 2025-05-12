Пн, 12.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

"Это салфетка. Чтобы высморкаться". Франция отвергла слухи о "кокаине" Макрона (1)

Салфетка
Салфетка Фото: Élysée

Администрация президента Франции опровергла распространяющиеся в сети слухи о том, что на видео с Эммануэлем Макроном, отправляющимся поездом в Киев, среди его вещей якобы был замечен пакетик с кокаином.

"Это салфетка. Чтобы высморкаться", - заявили в Елисейском дворце, опубликовав увеличенный кадр, на котором отчетливо виден смятый белый предмет на столике перед Макроном в вагоне поезда. Любые предположения о том, что там находилось нечто подозрительное, абсолютно ложны, подчеркнули в администрации президента, обвинив врагов Франции в распространении лживых слухов.

"Когда единство Европы становится кому-то неудобным, дезинформация доходит до абсурда: простую салфетку превращают в наркотик. Эти ложные новости распространяют враги Франции - как за границей, так и внутри страны. Нам и дальше необходимо сохранять бдительность против подобных манипуляций", - предупредили в Елисейском дворце.

Макрон отправился в Киев в минувшую пятницу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На видео о встрече трех лидеров, снятом в поезде, видна та самая салфетка, которую Макрон поспешно убирает.

В интернете быстро распространились слухи, что белый смятый предмет - это пакетик с кокаином, а Мерц якобы спрятал ложку, которой пользовались для употребления наркотика. Эти фейковые сообщения среди прочих распространяла в Telegram и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх