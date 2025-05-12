"Это салфетка. Чтобы высморкаться", - заявили в Елисейском дворце, опубликовав увеличенный кадр, на котором отчетливо виден смятый белый предмет на столике перед Макроном в вагоне поезда. Любые предположения о том, что там находилось нечто подозрительное, абсолютно ложны, подчеркнули в администрации президента, обвинив врагов Франции в распространении лживых слухов.

"Когда единство Европы становится кому-то неудобным, дезинформация доходит до абсурда: простую салфетку превращают в наркотик. Эти ложные новости распространяют враги Франции - как за границей, так и внутри страны. Нам и дальше необходимо сохранять бдительность против подобных манипуляций", - предупредили в Елисейском дворце.

Макрон отправился в Киев в минувшую пятницу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На видео о встрече трех лидеров, снятом в поезде, видна та самая салфетка, которую Макрон поспешно убирает.

В интернете быстро распространились слухи, что белый смятый предмет - это пакетик с кокаином, а Мерц якобы спрятал ложку, которой пользовались для употребления наркотика. Эти фейковые сообщения среди прочих распространяла в Telegram и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025