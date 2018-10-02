На интеграцию в следующем году просят еще два миллиона евро

Деньги, которые не включены в основной бюджет

Вопрос о средствах, которые в бюджете 2019-го и 2020 года необходимы для интеграции, обсуждался на комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества. Представители Министерства культуры пояснили, что дополнительные средства не связаны с тем, что планируется много новых мероприятий. Просто финансирование некоторых вопросов не отражено в основном бюджете, поэтому деньги приходится включать в списки новых инициатив, на которые просят дополнительное финансирование.

Больше всего средств - чуть более полмиллиона - нужно на программу для нацменьшинств - поддержка для гражданских инициатив школ, мероприятий, организованных нацменьшинствами, творческие лагеря и другие мероприятия.

Ещё 423 575 евро нужны для поддержки развития гражданского общества, т.е. негосударственных организаций, 383 196 евро - для укрепления демократического информационного пространства, что подразумевает поддержу общественных СМИ в создании материалов для нацменьшинств и диаспоры, а также для СМИ Латгалии.

Для программ латышского языка - курсы, обучение детей диаспоры и другие мероприятия - нужно ещё 367 149 евро, для поддержки диаспоры - 171 377 евро, для мониторинга политики интеграции - 116 265 евро.

Ещё 44 тыс. евро в следующем году требуются для поддержки программ социальной памяти - образовательные мероприятия для детей и молодёжи, объяснение исторических фактов и мониторинг СМИ, а 7000 евро необходимы для поддержки латгальской среды - культурных организаций, а также для сохранения языка.

Дополнительные 2 миллиона - далеко не единственный вопрос финансирования, который нужно будет решать депутатам, которые в ноябре начнут работу в новом созыве парламента. Дополнительные средства в бюджете 2019 года запросили и многие другие министерства.

Министерства просят дополнительно 1,1 млрд евро

Министерства запросили на приоритетные меры в бюджете 2019 года дополнительно 1,1 млрд евро, свидетельствует информация Министерства финансов. Информацию о запросах на дополнительное финансирование Минфин обобщал в августе.

В прошлом году министерства запросили на приоритетные меры из госбюджета 2018 года почти 760 млн евро. В апреле 2018 года Минфин объявил, что базовые расходы основного госбюджета на 2019 год подсчитаны в размере 6,73 млрд евро - на 75,5 млн евро больше, чем предусмотрено законом о рамках бюджета 2019 года.

Больше всего дополнительных средств - 431,39 млн евро - в 2019 году необходимо Министерству здравоохранения. Далее следуют Министерство сообщения с 136,2 млн евро и Министерство образования и науки, запросившее дополнительно 106,3 млн евро.

Дополнительно 103,15 млн евро требуются МВД, 69,27 млн евро - Министерству благосостояния, 40,29 млн евро - Министерству экономики, 54,57 млн евро - Министерству юстиции, 26,8 млн евро - Министерству земледелия, 25,65 млн евро - Министерству охраны среды и регионального развития, 17,05 млн евро - Министерству культуры, 12,84 млн евро - МИД, 11,35 млн евро - Минфину.

В 2020 году министерства хотят получить на приоритетные меры дополнительно 1,4 млрд евро, в 2021 году - 1,8 млрд евро.

Запросы нереально удовлетворить

Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) назвал требования министерств нереальными. "Все будет зависеть от приоритетов Сейма нового созыва. А до тех пор Министерство финансов рассмотрит и проанализирует запросы министерств, чтобы подготовить материалы бюджета и облегчить следующему правительству принятие решений. Нынешнее правительство никаких решений по бюджету принимать не будет", - подчеркнул он.

По прогнозам, фискальное пространство в 2019 году составит минус 45,2 млн евро, в 2020 году - минус 37,8 млн евро, а в 2021 году станет положительным - 3,2 млн евро.

Позже в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер сообщил, что всё-таки бюджет следующего года может быть на 150-200 млн евро больше.

"Министерства просят почти на 20% больше, но такого прироста в Латвии не будет. Мы можем говорить об увеличении, включая внутреннюю экономию, примерно на 150-200 млн евро", - добавил Кучинскис.