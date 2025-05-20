Полковник НВС признан виновным в вождении в пьяном виде

Приговор еще не вступил в силу, но Казенко, который занимал пост командира управления снабжением НВС, после совершения правонарушения был освобожден от должности и ушел в отставку.

Казенко задержали 16 марта этого года в Валкской волости. Он находился за рулем автомобиля под воздействием алкогольного опьянения в 1,67 промилле. Государственная полиция завела против него уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или пробационный надзор.

Также суд обязал полковника выплатить часть стоимости автомобиля - 11,2 тысячи евро, так как машина ему не принадлежала.

Обвиняемый признал свою вину.

Казенко был назначен на должность командира управления снабжением НВС 3 июля 2023 года, на тот момент еще имея звание подполковника. Он поступил на службу в Латвийскую армию в 1996 году.

Последняя декларация Казенко как государственного чиновника доступна за 2023 год. Тогда он заработал около 56,6 тысячи евро в НВС, имел более 30 тысяч евро сбережений в банках, владел квартирой в Риге и автомобилем Peugeot 2008, 2018 года выпуска.