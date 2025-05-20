Мужчина приговорен к тюремному сроку за нарушение работы суда

Мужчина, движимый хулиганскими побуждениями и осознавая провокационный характер заранее согласованных с другим лицом действий и поведения, договорился о совершении действий, направленных на нарушение работы Рижского городского суда. В качестве слушателей они пришли на открытые судебные заседания и без согласования установили в зале суда оборудование, предназначенное для записи звука и изображения.

Агентству LETA стало известно, что по делу обвиняется Сергей Буйвидс. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Мужчины вступали в конфликт с судьями, отказываясь убрать съемочную технику, и игнорировали указания председательствующего судьи на заседании, в том числе требование покинуть зал суда.

Для вывода нарушителей из зала были привлечены сотрудники Государственной полиции, однако фигуранты не подчинились законным требованиям полиции. В адрес председательствующего судьи были высказаны различные оскорбительные фразы, а обвиняемый в присутствии участников рассматриваемого уголовного дела вступил в спор с полицейскими.

Обвиняемый совместно с другим лицом совершил преступление во время рассмотрения одного уголовного дела в сентябре 2023 года и повторно нарушил ход другого судебного процесса в январе 2024 года.

Преступные действия этих лиц стали причиной отложения ранее запланированных судебных заседаний по уголовным делам. Мужчина уже ранее совершал мелкое хулиганство, за что имеет два административных нарушения.

Прокуратура подчеркивает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.