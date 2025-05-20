Бюро внутренней безопасности возглавит Игорь Яунродзиньш

Кандидатуру Яунродзиньша на этот пост выдвинул министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Козловскис отметил, что Яунродзиньш зарекомендовал себя как способный руководитель IDB, компетентный и знающий специалист, которого высоко ценят в правоохранительных органах.

Как сообщалось, в 2023 году бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис отправил в отставку тогдашнего руководителя IDB Валтера Мурниекса. Планировалось, что этот пост займет замначальника Государственной полиции Андрей Гришин, но этого не произошло.

Глава IDB назначается на пятилетний срок после утверждения его кандидатуры в Кабинете министров.