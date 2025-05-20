Бюро внутренней безопасности возглавит Игорь Яунродзиньш

Правительство утвердило на должности начальника Бюро внутренней безопасности (IDB) Игоря Яунродзиньша, который ранее был исполняющим обязанности начальника бюро.
Кандидатуру Яунродзиньша на этот пост выдвинул министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Козловскис отметил, что Яунродзиньш зарекомендовал себя как способный руководитель IDB, компетентный и знающий специалист, которого высоко ценят в правоохранительных органах.
Как сообщалось, в 2023 году бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис отправил в отставку тогдашнего руководителя IDB Валтера Мурниекса. Планировалось, что этот пост займет замначальника Государственной полиции Андрей Гришин, но этого не произошло.
Глава IDB назначается на пятилетний срок после утверждения его кандидатуры в Кабинете министров.
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