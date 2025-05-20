Видео Полиция проверит высказывание женщины на детских соревнованиях по дзюдо

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина, обращаясь к своему сыну, кричала: "Вытри слезы! Не важно! Это русский!", имея в виду его соперника.

Сидевшая рядом зрительница спросила, нормально ли так говорить, на что женщина ответила утвердительно. Портал LSM+ нашел женщину, которая сделала сомнительные высказывания, и попросил прокомментировать ситуацию.

"С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил - с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. <...> Я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы", - заявила мать.

Она добавила, что ее семья тоже многонациональная и среди друзей есть много русских. "Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!", - сказала женщина на вопрос, не считает ли она, что перешла границы, с учетом того, что ее слова вызвали такой резонанс.

Как сообщает LSM+, ее сын в результате выиграл бой.

Латвийская федерация дзюдо после инцидента выпустила заявление, в котором заверила, что решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время соревнований, а также против любого разжигания ненависти, дискриминации или негативного отношения по мотивам национальности человека или используемого языка.

Федерация заверила, что готова к полному сотрудничеству с правоохранительными органами для обеспечения надлежащей оценки и принятия мер в соответствии с законом.