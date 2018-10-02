Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET
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  • С официальным визитом Латвию посетит принц Эдвард, граф Эссекский с супругой, графиней Софи

С официальным визитом Латвию посетит принц Эдвард, граф Эссекский с супругой, графиней Софи

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Принц Эдвард, граф Эссекский с супругой графиней Софи

ФОТО: CHRIS J RATCLIFFE/AFP

С официальным визитом в Латвии 9-10 октября будут находиться принц Эдвард, граф Эссекский и его супруга графиня Софи, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.

9 октября граф и графиня Эссекские встрется в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и его супругой Иветой Вейоне и примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Затем граф и графиня вручат в дар Латвийской национальной библиотеке книги для народной книжной полки.

Визит посвящен столетию латвийского государства.

Граф Эссекский побывал в Латвии в 2016 году, когда вручил международную награду герцога Эдинбургского, которой награждают молодых людей, добившихся успехов в рамках международной программы "Award", ее латвийским участникам.

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