С официальным визитом Латвию посетит принц Эдвард, граф Эссекский с супругой, графиней Софи
2 октября 2018, 15:30
С официальным визитом в Латвии 9-10 октября будут находиться принц Эдвард, граф Эссекский и его супруга графиня Софи, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.
9 октября граф и графиня Эссекские встрется в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и его супругой Иветой Вейоне и примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Затем граф и графиня вручат в дар Латвийской национальной библиотеке книги для народной книжной полки.
Визит посвящен столетию латвийского государства.
Граф Эссекский побывал в Латвии в 2016 году, когда вручил международную награду герцога Эдинбургского, которой награждают молодых людей, добившихся успехов в рамках международной программы "Award", ее латвийским участникам.