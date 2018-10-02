С официальным визитом Латвию посетит принц Эдвард, граф Эссекский с супругой, графиней Софи

9 октября граф и графиня Эссекские встрется в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и его супругой Иветой Вейоне и примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Затем граф и графиня вручат в дар Латвийской национальной библиотеке книги для народной книжной полки.