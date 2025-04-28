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В Вильнюсе после крупного пожара объявлена чрезвычайная ситуация в сфере утилизации отходов

Пожар на заводе по переработке отходов Energesman в Вильнюсе.
Пожар на заводе по переработке отходов Energesman в Вильнюсе. Фото: 15min.lt

В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сильным пожаром на мусороперерабатывающем заводе, сообщил в понедельник, 28 апреля, мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

В воскресенье, 27 апреля, на заводе по сортировке и переработке отходов Energesman в Вильнюсе произошел большой пожар. Компания Energesman является основным сортировщиком отходов в столице.

Разные способы

Мэр отметил, что ответственные органы должны договориться о том, как утилизировать городские отходы до тех пор, пока завод не будет восстановлен.

"Мы ведем переговоры с частными компаниями, перевозчиками отходов с частными сортировочными линиями, чтобы максимально расширить их возможности", - сказал Бенкунскас.

"Пока что можно использовать второй вариант - некоторое время сжигать несортированные отходы на Вильнюсской ТЭЦ. Власти должны договориться по поводу чрезвычайной ситуации и принять все решения для того, чтобы этот вариант был доступен. В экстренном случае отходы могут быть размещены на полигоне", - добавил он.

По словам руководителя литовской столицы, в настоящее время принимаются решения о том, как обеспечить дальнейшее функционирование системы управления отходами.

"Ежедневно в Вильнюсе собирается около 400 тонн смешанных бытовых отходов. Вся цепочка управления отходами рухнула. Одно из важнейших звеньев - сортировочное оборудование - не работает, и мы не можем сказать, как долго оно будет не работать. В этих условиях мы должны обеспечить бесперебойную работу с отходами", - сказал Бенкунскас.

"Возможно, будет несколько сценариев, когда одни отходы мы будем утилизировать одним способом, а другие - другим, и мы скоро о них объявим", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что жители литовской столицы не должны ощутить никаких изменений в результате введения чрезвычайного положения.

"Наша главная задача - обеспечить, чтобы управление отходами продолжалось, чтобы сбор отходов от жителей не прекращался, а их обработка и конечная утилизация были максимально эффективными и непрерывными", - сказал мэр.

Пожар тушили больше суток

Пожар, вспыхнувший в воскресенье, был потушен в понедельник.

"О ликвидации пожара было объявлено сегодня в 13.44. Сейчас на месте работают еще пять автоцистерн, сотрудники штаба, перекапываются отходы и пересыпается еще тлеющий в некоторых местах мусор", - сообщил руководитель Вильнюсского управления противопожарной охраны и спасения Нериюс Статкус на пресс-конференции, состоявшейся в столичном самоуправлении.

"Работы займут немного больше времени, но никакой опасности для жителей точно нет", - добавил он.

По словам Статкуса, горевшее здание имеет неправильную форму, его длина составляет около 210 метров, а ширина - около 92 метров.

"Во время пожара выгорело около 7,5 тысячи квадратных метров здания", - отметил глава вильнюсских спасателей.

Он сообщил, что на заводе загорелся мусор и оборудование для его сортировки.

"В здании не было людей, поэтому мы проводили пожаротушение внутри здания. Жителям было разослано уведомление о необходимости закрыть окна и как можно меньше находиться на улице", - рассказал Статкус.

По его словам, пожарные сообщили о сильном задымлении еще до прибытия на место происшествия.

"Прибывшие силы сначала потушили пожар внутри здания. В само здание было сложно попасть из-за очень сильного задымления и высокой температуры", - пояснил Статкус.

По словам руководителя Департамента охраны окружающей среды Гедрюса Кадзяускаса, когда начался пожар, часть воды, использованной для его тушения, могла попасть в реку Нерис.

"В начале инцидента часть этой воды, вероятно, попала в реку Нерис через поверхностную канализацию, но решение было найдено очень быстро (...), клапан был закрыт, а пожарная вода хранилась во временной системе и автомобилями перевозилась во временный резервуар", - сообщил глава департамента.

По факту пожара начато досудебное расследование.

Сообщение о пожаре на заводе поступило в пожарную службу в воскресенье около 8:00. О возгорании сообщил охранник.

При пожаре люди не пострадали.

В своем сообщении компания Energesman указала, что возгорание могло начаться из-за неправильной утилизации отходов жителями, однако версия поджога не исключается.

На вильнюсском Energesman сортируются смешанные и пищевые бытовые отходы со всего Вильнюсского уезда. Завод сортирует около 220 тысяч тонн отходов в год.

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