В Вильнюсе после крупного пожара объявлена чрезвычайная ситуация в сфере утилизации отходов

"Возможно, будет несколько сценариев, когда одни отходы мы будем утилизировать одним способом, а другие - другим, и мы скоро о них объявим", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что жители литовской столицы не должны ощутить никаких изменений в результате введения чрезвычайного положения.

"Наша главная задача - обеспечить, чтобы управление отходами продолжалось, чтобы сбор отходов от жителей не прекращался, а их обработка и конечная утилизация были максимально эффективными и непрерывными", - сказал мэр.

Пожар тушили больше суток

Пожар, вспыхнувший в воскресенье, был потушен в понедельник.

"О ликвидации пожара было объявлено сегодня в 13.44. Сейчас на месте работают еще пять автоцистерн, сотрудники штаба, перекапываются отходы и пересыпается еще тлеющий в некоторых местах мусор", - сообщил руководитель Вильнюсского управления противопожарной охраны и спасения Нериюс Статкус на пресс-конференции, состоявшейся в столичном самоуправлении.

"Работы займут немного больше времени, но никакой опасности для жителей точно нет", - добавил он.

По словам Статкуса, горевшее здание имеет неправильную форму, его длина составляет около 210 метров, а ширина - около 92 метров.

"Во время пожара выгорело около 7,5 тысячи квадратных метров здания", - отметил глава вильнюсских спасателей.

Он сообщил, что на заводе загорелся мусор и оборудование для его сортировки.