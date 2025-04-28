Рейс airBaltic был прерван из-за отключений электричества на юге Европы

Рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, вылетевший из Риги в столицу Португалии Лиссабон в понедельник, 28 апреля, в 12:50, был перенаправлен в аэропорт Порту из-за масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове, сообщил представитель по общественным отношениям airBaltic Аугустс Зилбертс.
На другие рейсы airBaltic в Португалию и Испанию сбой в энергосистеме не повлиял, но авиакомпания следит за ситуацией и при необходимости будет информировать пассажиров об изменениях.
В Рижском аэропорту агентству LETA сообщили, что на другие рейсы массовое отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове не повлияло.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Испании и Португалии произошли серьезные перебои с электричеством. ЧП коснулось также некоторых районов Франции.
Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.
Испанская железнодорожная компания Adif объявила, что из-за отключения электричества остановлено движение поездов по всей стране и закрыт аэропорт Мадрида.
Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что ей удалось восстановить подачу электроэнергии на севере и юге страны, но проблема еще не решена.
В Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны. Аэропорт Лиссабона был вынужден приостановить работу.
Пострадала и сфера телекоммуникаций: жители Португалии и Испании сообщают, что у них нет доступа к мобильным сетям. В Португалии нарушена работа банкоматов и электронных платежных систем.
Больницы и службы экстренной помощи в Португалии были вынуждены перейти на использование генераторов.
По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, а в центре города - светофоры.
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