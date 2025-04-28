Рейс airBaltic был прерван из-за отключений электричества на юге Европы

На другие рейсы airBaltic в Португалию и Испанию сбой в энергосистеме не повлиял, но авиакомпания следит за ситуацией и при необходимости будет информировать пассажиров об изменениях.

В Рижском аэропорту агентству LETA сообщили, что на другие рейсы массовое отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове не повлияло.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Испании и Португалии произошли серьезные перебои с электричеством. ЧП коснулось также некоторых районов Франции.

Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.

Испанская железнодорожная компания Adif объявила, что из-за отключения электричества остановлено движение поездов по всей стране и закрыт аэропорт Мадрида.

Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что ей удалось восстановить подачу электроэнергии на севере и юге страны, но проблема еще не решена.

В Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны. Аэропорт Лиссабона был вынужден приостановить работу.

Пострадала и сфера телекоммуникаций: жители Португалии и Испании сообщают, что у них нет доступа к мобильным сетям. В Португалии нарушена работа банкоматов и электронных платежных систем.

Больницы и службы экстренной помощи в Португалии были вынуждены перейти на использование генераторов.

По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, ​​а в центре города - светофоры.