В воскресенье, 30 сентября, Кассем записала видео, в котором в слезах рассказала, что ей пришло сообщение со словами: «Ты следующая» — после новостей об убийстве ее коллеги. Она заявила, что добившихся успеха соотечественниц «начали вырезать, как цыплят», и назвала Фарес мученицей.

Основательница группы «аль-Амаль» по борьбе за права женщин Хана Эдвар (Hanaa Edwar) отметила, что

происходящее представляет угрозу не только работающим в индустрии красоты иракцам, но и всему обществу: «Нападения на публичных женщин — это попытка заставить их сидеть дома и не высовываться».

Напомним, 27 сентября победительницу конкурса красоты «Мисс Багдад» и Instagram-блогера с почти тремя миллионами подписчиков Тару Фарес застрелили в столице Ирака. По одной из версий, ее убийство связано с тем, что она выкладывала откровенные, по меркам мусульманской страны, снимки в облегающей одежде и с голыми ногами.

Ранее также сообщалось о смерти при загадочных обстоятельствах феминистки-активистки, владельца салона красоты и фешн-эксперта.