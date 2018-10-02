Министерство призывает не принимать поспешных решений в связи с изданием материалов самоуправлений на русском языке

Как сообщалось, с точки зрения главы ЛСС Гинтса Каминскиса, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) необоснованно оштрафовало депутатов, которые добились, что газеты краевых дум издавались и на русском языке. В интервью Латвийскому радио Каминскис заявил, что издания самоуправлений на русском языке в конкретных местах нужны.

Парламентский секретарь МОСРР Янис Эглитс сказал агентству ЛЕТА, что важно учитывать риск сохранения культурных ценностей и безопасности, который создает для латвийского общества позиция ЛСС.

"Нам нужно заботиться о том, чтобы у людей была полноценная жизнь, чтобы они могли участвовать в рынке труда, общественных и социальных процессах, а для этого нужно владеть языком. ЛСС пытается создать условия, в которых латышским языком владеть не нужно, и это недопустимо", сказал парламентский секретарь.

С его точки зрения, самоуправления наряду с государством несут ответственность за процесс интеграции в государстве.

"Информационные материалы государства и самоуправлений, в том числе печатные материалы, однозначно должны быть на государственном языке. Если на территории самоуправления есть жители, которым трудно понимать латышский язык, это ответственность самоуправлений за неудачный процесс интеграции. Заявление ЛСС снова говорит о слабой готовности самоуправлений реализовывать государственно ответственную политику. Такие действия самоуправлений не только раскалывают общество, но и создают внутреннюю угрозу", - считает Эглитс.

МОСРР скоро пригласит ЛСС на встречу, чтобы обсудить цели, аудиторию муниципальных изданий, а также инструменты, которые следует использовать для того, чтобы информация самоуправлений достигала жителей.

Каминскис заявил агентству ЛЕТА, что ЛСС ни в коем случае не агитирует за издание газет на русском языке, но пытается упорядочить систему и понять, когда и в каких случаях самоуправления могут информировать население на иностранном языке. По его словам, количество запросов на предоставление информации на иностранном языке с каждым годом уменьшается, но они все еще есть. Право людей на получение информации установлено законом.

"Есть приграничные самоуправления, куда валится информация из России, а мы даже не пытаемся говорить с ними на понятном для них языке", - сказал Каминскис.