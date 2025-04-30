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Пограничникам пришлось драться с нарушителями границы, чтобы задержать их

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Обновлено 30 апреля 2025, 13:24
Автомобиль пограничников.
Автомобиль пограничников. Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 28 апреля, в Аугшдаугавском крае для задержания двух человек, незаконно пересекших государственную границу, пограничники были вынуждены применить физическую силу и использовать служебную собаку.

В Вецсалиенской волости Аугшдаугавского края для оказания поддержки пограничному патрулю был привлечен кинолог со служебной собакой. Во время поисков пес взял след, и в лесу были замечены два человека, которые при виде пограничников попытались убежать.

Пограничники отдали приказ на нескольких языках "Стоять! Государственная пограничная служба!", а также предупредили, что в случае невыполнения приказа будет спущена с поводка служебная собака, но люди не отреагировали.

Когда нарушителей догнали, они оказали сопротивление, и пограничникам пришлось применить физическую силу, специальные боевые приемы и использовать служебную собаку, чтобы задержать их.

Также в понедельник пограничники задержали в Константиновской волости Краславского края гражданина Латвии, который перевозил в автомобиле семерых нелегальных мигрантов.

На автодороге Константинова - Скудрики пограничники заметили минивэн Volkswagen Sharan, которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

Против перевозчика начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 285.1 Уголовного закона об обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии для большого количества лиц.

Нелегальные мигранты принудительно отправлены назад в страну, из которой они въехали в Латвию.

Во вторник попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 73 человека, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Как ранее прогнозировала пограничная служба, с наступлением теплой погоды поток нелегальных иммигрантов из Беларуси возобновился. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы.

В этом году пресечены уже 1947 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты восемь человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

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В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.

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