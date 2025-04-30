Пограничникам пришлось драться с нарушителями границы, чтобы задержать их

В Вецсалиенской волости Аугшдаугавского края для оказания поддержки пограничному патрулю был привлечен кинолог со служебной собакой. Во время поисков пес взял след, и в лесу были замечены два человека, которые при виде пограничников попытались убежать.

Пограничники отдали приказ на нескольких языках "Стоять! Государственная пограничная служба!", а также предупредили, что в случае невыполнения приказа будет спущена с поводка служебная собака, но люди не отреагировали.

Когда нарушителей догнали, они оказали сопротивление, и пограничникам пришлось применить физическую силу, специальные боевые приемы и использовать служебную собаку, чтобы задержать их.

Также в понедельник пограничники задержали в Константиновской волости Краславского края гражданина Латвии, который перевозил в автомобиле семерых нелегальных мигрантов.

На автодороге Константинова - Скудрики пограничники заметили минивэн Volkswagen Sharan, которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.