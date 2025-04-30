Европа и Китай должны объединиться против торговой атаки Трампа

Необоснованная торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против остального мира, возможно, ознаменует начало конца его политического господства, а также движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), но лишь при одном условии: Германия и Европа должны скоординировать сильный международный ответ.
Несмотря на экономические издержки, глобальная тарифная война Трампа дает Европе шанс утвердиться в качестве посредника. Европе давно пора встать на защиту своих ценностей и скоординировать единый ответ с такими партнерами, как Китай, Канада, Мексика, Великобритания и Япония.