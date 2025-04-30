США сообщили Европе, что переговоры с Путиным зашли в тупик

Хотя Белый дом подготовил для Кремля щедрый пакет предложений, включая отмену санкций, совместные бизнес-проекты и даже признание Крыма, Путин продолжает настаивать на максималистских амбициях, в том числе "денацификации" Украины. По словам источников FT, Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, вопреки одобрению этого пункта Соединенными Штатами.

Вэнс: Война в Украине может перерасти в ядерную

"Если это будет продолжаться еще несколько лет, миллионы людей могут быть убиты, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью американскому консервативному блогеру Чарли Керку. - Политика этой администрации - чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент поручает всем своим сотрудникам, включая меня, очень усердно работать для достижения этой цели".

По его словам, в основных СМИ бытует странная идея, что если так продлится еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свою территорию и все вернется к тому, как было до войны. "Это не та реальность, в которой мы живем", - подчеркнул Вэнс. В то же время он отметил, что настроен в отношении переговоров об окончании войны в Украине "более оптимистично", чем две недели назад, и тем более - чем два месяца назад.