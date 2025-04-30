США сообщили Европе, что переговоры с Путиным зашли в тупик

Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп находится на грани отказа от плана по мирному урегулированию войны в Украине, используя незначительный прогресс в переговорах с Киевом и Москвой как "повод", чтобы заявить, что его работа выполнена, написала во вторник, 29 апреля, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой "на европейские и украинские официальные лица". Чиновники Белого дома, которые за последние два месяца встречались с представителями Кремля не менее шести раз, вернулись с переговоров "с пустыми руками", и это начинает их беспокоить. По данным FT, США уже сообщили Европе, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным зашли в тупик.
Из-за неуступчивости Путина Трамп стремится выйти из мирного процесса и заключить любое соглашение как можно скорее, даже если оно не окажется скромнее его изначальных амбиций, говорится в материале. "Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, которая знаменует его первые 100 дней нахождения у власти, даже если он не будет способствовать долгосрочному решению (окончания войны в Украине. - Ред.), сообщили FT четыре чиновника.
Хотя Белый дом подготовил для Кремля щедрый пакет предложений, включая отмену санкций, совместные бизнес-проекты и даже признание Крыма, Путин продолжает настаивать на максималистских амбициях, в том числе "денацификации" Украины. По словам источников FT, Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, вопреки одобрению этого пункта Соединенными Штатами.
Вэнс: Война в Украине может перерасти в ядерную
"Если это будет продолжаться еще несколько лет, миллионы людей могут быть убиты, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью американскому консервативному блогеру Чарли Керку. - Политика этой администрации - чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент поручает всем своим сотрудникам, включая меня, очень усердно работать для достижения этой цели".
По его словам, в основных СМИ бытует странная идея, что если так продлится еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свою территорию и все вернется к тому, как было до войны. "Это не та реальность, в которой мы живем", - подчеркнул Вэнс. В то же время он отметил, что настроен в отношении переговоров об окончании войны в Украине "более оптимистично", чем две недели назад, и тем более - чем два месяца назад.
Четырьмя днями ранее, находясь в Индии, Джеймс Дэвид Вэнс пригрозил выходом США из переговоров, если Киев и Москва отвергнут план, предложенный Белым домом. США сделали России и Украине "очень четкое предложение" на пути к мирному соглашению, утверждал Вэнс. По его словам, "пришло время либо для них, чтобы согласиться, либо для Соединенных Штатов, чтобы выйти из этого процесса". Граница может быть проведена не по нынешней линии фронта, уверял вице-президент США. Обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить эту ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины", привело его слова агентство Bloomberg.
Кремль: Долговременное перемирие невозможно "без нюансов"
Долговременное перемирие в Украине невозможно без учета "нюансов", о которых ранее говорил Путин в Кремле. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 апреля. "Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - приводит его слова агентство "Интерфакс".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что выступает за "немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно". Его комментарий последовал за заявлением Путина о трехдневном "перемирии" в Украине, которое якобы должно продлиться с 8 мая до конца 10 мая в связи с празднованием в РФ 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне. "Мы ценим жизнь людей, а не парады. Поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая", - сказал Зеленский.
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