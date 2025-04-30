Видео Молодая мать жалуется на проблемы с коммуникацией в Резекненской больнице

Молодая мать из Резекне Ина обвиняет местную больницу в плохой коммуникации. За сравнительно короткий период времени ее сына Дилана, которому меньше двух лет, несколько раз доставляли в больницу на машине скорой помощи, и опыт общения с персоналом, по словам Ины, был разочаровывающим, рассказывает программа Bez Tabu на канале TV3.
Как сообщила женщина журналистам, во всех случаях, когда ее сын лечился в Резекненской больнице, она сталкивалась с очень недоброжелательным отношением.
Так, Ина возмущена тем, что в больнице не захотели объяснить результаты анализов доступным языком и ответить на ее вопросы. По ее словам, ей приходилось "вытягивать" объяснения, и она чувствовала себя униженной просительницей.
Кроме того, женщина обвинила больницу в том, что ребенка во время пребывания в стационаре кормили продуктами, которые ему нельзя было есть по медицинским показаниям, хотя персонал был проинформирован о запрете.
Инспекция здравоохранения отмечает, что недоброжелательность, неспособность ответить на вопросы пациентов и их родственников понятным языком и вообще плохое обращение являются нарушением Закона о правах пациентов.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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