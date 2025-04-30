«Перемирие ради парада — это не про мир»

Незадолго до выступления главы российского МИД спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News назвал трехдневное перемирие, предложенное Путиным, «абсурдом».

По его словам, администрация Трампа выступает за всеобъемлющее прекращение огня на море, суше, в воздухе и по инфраструктуре минимум на 30 дней, «а потом мы можем его продлить».

«И если принять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной», — сказал Келлог.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога, повторив, что, по его мнению, «трехдневное перемирие» Владимира Путина «ради парада — это не про мир», однако слова Лаврова не прокомментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский также потребовал более продолжительного перемирия. «Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней», — заявил Зеленский.

В течение последних нескольких недель Трамп и сотрудники его администрации не раз публично грозили, что выйдут из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс.