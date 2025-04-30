Видео В сеть попало видео с моментом ограбления магазина часов в Старой Риге

В интернет просочились кадры с камер наблюдения, на которых запечатлено ограбление эксклюзивного магазина часов Baltic Watches.
На записи видно, как перед ограблением в магазине находятся четыре человека, а спустя мгновение вбегает мужчина и начинает угрожать предметом, похожим на пистолет. За ним следуют еще трое мужчин с закрытыми лицами.
🇱🇻 Bruņotā aplaupīšana Vecrīgā.#Rīga #Latvija pic.twitter.com/YeUZxcG01a— BreakingLV (@breakinglv) April 29, 2025
Люди в магазине ложатся на пол, женщина прячется за стулом, а преступники грабят магазин, разбивая витрины. Один из мужчин наблюдает, не появится ли кто-нибудь через входную дверь.
Преступление длится около полутора минут.
Напомним, во вторник, 29 апреля, в Старой Риге с применением огнестрельного оружия или аналогичных предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов Baltic Watches.
Галерея: Полиция обследует место преступления в Старой Риге
На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников распыляет из баллончика некое вещество.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.
Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".
Материальный ущерб, нанесенный магазину, уточняется.
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