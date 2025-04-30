Видео В сеть попало видео с моментом ограбления магазина часов в Старой Риге

На записи видно, как перед ограблением в магазине находятся четыре человека, а спустя мгновение вбегает мужчина и начинает угрожать предметом, похожим на пистолет. За ним следуют еще трое мужчин с закрытыми лицами.

Люди в магазине ложатся на пол, женщина прячется за стулом, а преступники грабят магазин, разбивая витрины. Один из мужчин наблюдает, не появится ли кто-нибудь через входную дверь.

Преступление длится около полутора минут.

Напомним, во вторник, 29 апреля, в Старой Риге с применением огнестрельного оружия или аналогичных предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов Baltic Watches.

Галерея: Полиция обследует место преступления в Старой Риге

На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников распыляет из баллончика некое вещество.

По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.

Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".

Материальный ущерб, нанесенный магазину, уточняется.