Браже: сейчас ничто не свидетельствует о стремлении России к миру

Балтия, Скандинавия, Франция, Польша и Германия едины в дальнейшей поддержке Украины, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже после ежегодного совещания министров иностранных дел стран Балтии и Скандинавии (NB8) и "Веймарского треугольника".
На совещании обсуждались такие вопросы, как дальнейшая поддержка Украины, безопасность региона Балтийского моря, ограничения для России, в том числе ее теневого флота, трансатлантические отношения, укрепление безопасности и обороны европейского и всего евроатлантического пространства, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
На встрече к NB8 впервые присоединились страны "Веймарского треугольника" - Польша, Германия и Франция. Браже назвала встречу исторической, так как в таком формате она состоялась впервые.
"В таком формате мы встречаемся впервые, и это свидетельство общей цели по расширению регионального сотрудничества и укреплению безопасности и устойчивости в регионе Балтийского моря. Мы все "в одной лодке", и принятые совместно решения повлияют на нашу общую безопасность", - заявила политик.
Браже подчеркнула, что у стран Балтии, Скандинавии и так называемых "стран Веймара" единое представление о продолжении поддержки Украине.
"Это моральная, юридическая и политическая обязанность всех нас - поддерживать страну, которая обороняется и одновременно борется в том числе за нашу безопасность", - заявила Браже, добавив, что суверенная, независимая и демократическая Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности.
Страны-участницы совещания с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказали военную и иную поддержку Украине в размере более 100 миллиардов евро. Они продолжат оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку, "чтобы обеспечить Украине как можно более сильные позиции на пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, который гарантировал бы независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также укрепил безопасность Европы".
Браже отметила необходимость безотлагательного укрепления собственной безопасности, в том числе необходимо существенно увеличить расходы на оборону, чтобы достичь целей по потенциалу НАТО и взять на себя большую ответственность за европейскую и евроатлантическую безопасность.
Министр подчеркнула, что Россия является и остается прямой угрозой безопасности региона.
"Сейчас ничто не свидетельствует о стремлении России к миру: ее незаконная война против Украины и все более интенсивная гибридная угроза влияют на стабильность и безопасность в глобальном масштабе", - подчеркивает Браже.
Политик подчеркнула необходимость продолжения давления на Россию, в том числе с помощью новых санкций. Кроме того, ожидается план действий Евросоюза в отношении постепенного прекращения импорта российских энергоресурсов. Это, по словам Браже, является важным инструментом сокращения доходов российской военной экономики. В этой связи достигнута договоренность о более скоординированном сотрудничестве по ограничению теневого флота России.
"Россию надо продолжать ослаблять, чтобы при заключении перемирия у нее не было потенциала и возможностей на осуществление нового вторжения", - подчеркнула Браже.
Министры сошлись во мнении, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины и полностью не компенсирует нанесенный ущерб.
Министры также выразили твердую поддержку евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, должностные лица высоко оценили прогресс, достигнутый на лондонской встрече между так называемыми странами "Е3" - Соединенным Королевством, Францией, Германией, Украиной и Соединенными Штатами, а также призвали продолжить процесс.
В том числе министры обсудили "Белую книгу" Еврокомиссии о готовности европейской обороны на 2030 год и план ReArm Europe, а также необходимость увеличения технологической и промышленной мощности европейской обороны и устранения недостатков критического потенциала. Это включает в себя стратегические партнерства, совместные закупки и инвестиции для развития в Европе мощной оборонной индустрии, отмечает МИД.
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