Браже: сейчас ничто не свидетельствует о стремлении России к миру

Страны-участницы совещания с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказали военную и иную поддержку Украине в размере более 100 миллиардов евро. Они продолжат оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку, "чтобы обеспечить Украине как можно более сильные позиции на пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, который гарантировал бы независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также укрепил безопасность Европы".

Браже отметила необходимость безотлагательного укрепления собственной безопасности, в том числе необходимо существенно увеличить расходы на оборону, чтобы достичь целей по потенциалу НАТО и взять на себя большую ответственность за европейскую и евроатлантическую безопасность.

Министр подчеркнула, что Россия является и остается прямой угрозой безопасности региона.

"Сейчас ничто не свидетельствует о стремлении России к миру: ее незаконная война против Украины и все более интенсивная гибридная угроза влияют на стабильность и безопасность в глобальном масштабе", - подчеркивает Браже.

Политик подчеркнула необходимость продолжения давления на Россию, в том числе с помощью новых санкций. Кроме того, ожидается план действий Евросоюза в отношении постепенного прекращения импорта российских энергоресурсов. Это, по словам Браже, является важным инструментом сокращения доходов российской военной экономики. В этой связи достигнута договоренность о более скоординированном сотрудничестве по ограничению теневого флота России.