Видео "Волосы встают дыбом": Вике-Фрейберга резко раскритиковала политику Трампа

Она обрушилась с резкой критикой на Трампа и его администрацию, отметив, что этот президент каждый день делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых "просто волосы встают дыбом".

По ее мнению, предыдущий президент США Джо Байден сыграл очень важную роль, помогая Украине защищаться от России, но эти шаги были предприняты "слишком медленно и слишком осторожно". А нынешнего президента Трампа экс-президент Латвии, напротив, образно сравнила с разбойником с большой дороги, который вместе со своим партнером по преступлению, российским диктатором Владимиром Путиным, готов разорвать труп Украины на куски.

"Я не вижу здесь человека, который уважает какие-либо базовые принципы международных отношений, например, те, которые содержатся в Уставе ООН", - сказал Вике-Фрейберга о президенте США.

Комментируя мирные переговоры Трампа, она несколько раз подчеркнула, что это насмешка над дипломатией, тем более что Украина фактически не участвует в этом процессе как жертва, а ведет переговоры "с нападающим вместе с бывшим сторонником, который теперь решил, что интереснее будет побрататься с нападающим".

Пытаясь "делать бизнес" с Россией, Трамп разорвал все нормальные связи сотрудничества, которые существовали на североамериканском континенте, добавила бывший президент Латвии.

Вике-Фрейберга выразила обеспокоенность тем, как мир переживет оставшееся время президентства Трампа.