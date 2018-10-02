Лондон: мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
2 октября 2018, 22:40
Мужчина с ножом напал на пассажиров в движущемся поезде лондонского метро, неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.
Движение поездов по ветке приостановлено, автодороги в районе происшествия перекрыты. Мужчина, по сообщениям очевидцев, задержан.
Полиция пока не делала официальных комментариев. Метрополитен объявил, что движение приостановлено из-за "происшествия с участием клиента".
По сообщениям очевидцев, несколько пассажиров были ранены, передает BBC.
One of my friends just witnessed a knife attack on a Overground in East London car. Two people injured at least. #stysafe people @franceinfoplus— Maxime Plescia-Buchi (@mxmttt) 2 октября 2018 г.