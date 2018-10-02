Вт, 2.10.2018
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Лондон: мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

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Лондон, полиция

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мужчина с ножом напал на пассажиров в движущемся поезде лондонского метро, неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.

Движение поездов по ветке приостановлено, автодороги в районе происшествия перекрыты. Мужчина, по сообщениям очевидцев, задержан.

Полиция пока не делала официальных комментариев. Метрополитен объявил, что движение приостановлено из-за "происшествия с участием клиента".

По сообщениям очевидцев, несколько пассажиров были ранены, передает BBC.

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